Poderosa! Susana Vieira se exibe no mar e dá show de beleza na praia

Curtindo viagem com a família nas Bahamas, Susana Vieira se exibe de roupa de banho e rouba a cena em cenário paradisíaco com beleza marcante

A atriz Susana Vieira chamou a atenção com mais fotos de sua viagem pelas Bahamas. Nesta quarta-feira, 27, a famosa postou novos cliques curtindo a praia paradisíaca durante a viagem internacional com a família e deu um show de beleza.

Após publicar cliques no mar usando um maiô bege e uma flor na cabeça, a musa arrancou mais elogios ao posar com uma roupa de banho preta. Para arrematar o look em grande estilo, ela apostou em óculos escuros e chapéu.

"Curtindo uma praia do jeitinho que a gente gosta", disse a atriz ao surgir deslumbrante e mostrar toda sua beleza com muita disposição. Nos comentários da publicação, os internautas mostraram toda sua admiração por ela. "Maravilhosa", escreveram. "Que gata", exclamaram outros.

Ainda nas últimas semanas, antes das festas de fim de ano, Susana Vieira impressionou ao mudar seu visual. A famosa escureceu os fios e surpreendeu ao aparecer com o cabelo no estilo morena iluminada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira abre o jogo sobre vida amorosa aos 81

Em recente entrevista à CARAS Brasil,Susana Vieira abriu o jogo sobre a sua vida amorosa aos 81 anos. Solteira após viver quatro casamentos, a atriz refletiu sobre o machismo e celebrou sua independência.

"Dentro do possível, eu estou no páreo. É difícil você se manter em uma país tão machista no qual você tem que ser bonita, jovem, pesar 20 kg e ter 20 anos para o resto da vida. Só se comprar uma boneca Barbie, porque é impossível competir", declarou a artista.

"Como é que você vai se mostrar na internet? Eu me mostro vestida, não consigo colocar um biquíni fio dental. Sou uma sobrevivente. Com a minha idade, estar aqui depondo para vocês, é uma vitória, porque as mulheres de 40 e 50 anos ficaram para trás, o homem não aceita", acrescentou a atriz.

Susana Vieira aproveitou o momento para refletir sobre desejo e necessidade de um marido na sua vida amorosa: "A gente quer marido, namoro e tudo até os 100 anos de vida, claro que eu quero. Mas não vou abrir qualquer janela para qualquer pessoa porque estou por aqui".

