Susana Vieira abre o jogo sobre vida amorosa aos 81: 'Beijo na boca quem eu quiser'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira refletiu sobre machismo e celebrou independência com sua fase solteira

Susana Vieira, que já viveu quatro casamentos, curte sua fase solteira aos 81 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre vida amorosa na sua faixa etária, refletiu sobre machismo e celebrou independência: "Beijo na boca quem eu quiser".

"Dentro do possível, eu estou no páreo. É difícil você se manter em uma país tão machista no qual você tem que ser bonita, jovem, pesar 20 kg e ter 20 anos para o resto da vida. Só se comprar uma boneca Barbie, porque é impossível competir", declarou Susana Vieira .

"Como é que você vai se mostrar na internet? Eu me mostro vestida, não consigo colocar um biquíni fio dental. Sou uma sobrevivente. Com a minha idade, estar aqui depondo para vocês, é uma vitória, porque as mulheres de 40 e 50 anos ficaram para trás, o homem não aceita", acrescentou a atriz.

Susana Vieira aproveitou o momento para refletir sobre desejo e necessidade de um marido na sua vida amorosa: "A gente quer marido, namoro e tudo até os 100 anos de vida, claro que eu quero. Mas não vou abrir qualquer janela para qualquer pessoa porque estou por aqui".

"Estou feliz, tenho meu dinheiro, minha casa, meus cachorros, e beijo na boca quem eu quiser. Não há necessidade de ser marido porque passamos dessa fase. Sou uma mulher livre e independente, me mantenho economicamente sozinha", completou a atriz.

Destacando a independência na sua trajetória, Susana Vieira refletiu sobre a felicidade em seu momento atual: "Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo, é oito mil reais [para fazer]. Minha casa, tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Susana Vieira recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.