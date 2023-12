Susana Vieira se refresca no mar das Bahamas em viagem de família

Aproveitando uma viagem em família, Susana Vieira curte férias de fim de ano e se refresca no mar das Bahamas em lindo dia de sol; confira!

A atriz Susana Vieira está curtindo ao máximo um tempinho de descanso com sua família nas Bahamas, no Caribe. Nesta terça-feira, 26, a artista encantou seus seguidores com um novo registro de sua viagem, quando ela aproveitou o dia de sol para passear na praia.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa surgiu de maiô branco enquanto se refrescava no mar. De óculos escuros e flor no cabelo, Susana posou com um sorrisão no rosto enquanto brincava com a água. "Viva la vida", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a atriz. "Linda querida", disse a atriz Heloisa Périssé. "Que mulher linda, cheia de vida, maravilhosa", disse uma fã. "Linda e feliz! Que maravilha!", celebrou outro. "Eu casava com essa mulher", declarou mais um.

Susana Vieira abre o jogo sobre vida amorosa aos 81

Em recente entrevista à CARAS Brasil,Susana Vieira abriu o jogo sobre a sua vida amorosa aos 81 anos. Solteira após viver quatro casamento, a atriz refletiu sobre o machismo e celebrou sua independência.

"Dentro do possível, eu estou no páreo. É difícil você se manter em uma país tão machista no qual você tem que ser bonita, jovem, pesar 20 kg e ter 20 anos para o resto da vida. Só se comprar uma boneca Barbie, porque é impossível competir", declarou a artista.

"Como é que você vai se mostrar na internet? Eu me mostro vestida, não consigo colocar um biquíni fio dental. Sou uma sobrevivente. Com a minha idade, estar aqui depondo para vocês, é uma vitória, porque as mulheres de 40 e 50 anos ficaram para trás, o homem não aceita", acrescentou a atriz.

Susana Vieira aproveitou o momento para refletir sobre desejo e necessidade de um marido na sua vida amorosa: "A gente quer marido, namoro e tudo até os 100 anos de vida, claro que eu quero. Mas não vou abrir qualquer janela para qualquer pessoa porque estou por aqui".

"Estou feliz, tenho meu dinheiro, minha casa, meus cachorros, e beijo na boca quem eu quiser. Não há necessidade de ser marido porque passamos dessa fase. Sou uma mulher livre e independente, me mantenho economicamente sozinha", completou a atriz.

