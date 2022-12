Poderosa, Juliana Paes surge de look todo preto e mostra 'invasão' do filho em ensaio: ''Companheirinho''

Atriz Juliana Paes posta fotos com produção impecável que evidenciou suas curvas e conta que o filho, Antônio, 'invadiu' o ensaio fotográfico

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Juliana Paes (43) chamou atenção nas redes sociais ao publicar registros de um ensaio fotográfico!

Nas imagens em seu perfil no Instagram, feitas por Vinícius Mochizuki, a artista aparece deslumbrante com um look all black que destacou seu corpaço escultural.

Apostando no carão e em diferentes poses, a musa surgiu com um cropped de regata larguinho e uma calça preta colada cobrindo até os pés. Com os cabelos soltos, ela apostou em sandália com detalhes brilhantes.

A mãe coruja ainda mostrou que o herdeiro mais novo, Antônio, de 9 anos, fruto do casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista, invadiu seu trabalho, mas garantiu que não atrapalhou em nada. Os dois também são pais de Pedro, de 11 anos de idade.

"Passa pro lado pra ver se meus dias de trabalho são normais kkkkkkk… Ele toca a brincadeira dele sem atrapalhar nadinha… Own, eu amoooooo!! Antonio, você é o melhor companheirinho dessa vida!!!!!!!", escreveu Juliana Paes ao legendar a publicação.

"Maravilhosa", babou a ex-BBB Amanda Djehdian nos comentários. "Perfeita que se fala", "O melhor do ensaio foi o Antônio", "Olha ela toda poderosa", "Abusa da beleza", "Divaaaa", "Esse feed tá ficando uma obra arte ein!", "Que arraso!", "Lindíssima", "Que musa", elogiaram ainda os fãs.

Confira o look poderoso de Juliana Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

De top e shortinho, Juliana Paes pega pesado no treino

A atriz Juliana Paes iniciou a semana cheia de disposição e mostrou para os seguidores nas redes sociais que já treinou! Nos Stories de seu Instagram, a famosa compartilhou vídeos em que aparece ao lado de seu personal em aula de boxe. Nas imagens, ela mostra sua habilidade na luta ao surgir descalça usando um shortinho colado no corpo e top em tons nude.

No registro, a artista dá golpes, chutes e joelhadas e faz abdominais. Pronta para o jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar mais tarde, Juliana brincou: "Já tá pago! Já pode beber?"

