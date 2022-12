De top e shortinho, Juliana Paes pega pesado em treino e brinca: ''Já pode beber?''

Aos 43 anos de idade, atriz Juliana Paes surge de conjuntinho e mostra habilidade em aula de boxe

A atriz Juliana Paes (43) iniciou esta segunda-feira, 05, cheia de disposição e mostrou para os seguidores nas redes sociais que já treinou!

Nos Stories de seu Instagram, a famosa compartilhou vídeos em que aparece ao lado de seu personal em aula de boxe. Nas imagens, ela mostra sua habilidade na luta ao surgir descalça usando um shortinho colado no corpo e top em tons nude.

No registro, a artista dá golpes, chutes e joelhadas e faz abdominais. Pronta para o jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar mais tarde, Juliana brincou: "Já tá pago! Já pode beber?"

Confira registros do treino de Juliana Paes:

Juliana Paes surge com olho inchado nas redes sociais

A atriz Juliana Paes contou aos fãs o motivo de estar com o olho inchado. A artista compartilhou alguns vídeos nos Stories do Instagram e revelou que ficou com o olho esquerdo inflamado devido a uma reação alérgica que desenvolveu. Nas imagens, Juliana mostrou o olho bastante vermelho e lamentou a situação. "Postando um monte de foto bonita, mas a verdade é que eu acordei com uma baita alergia, sei lá, uma coisa no meu olho. Eu não vou poder malhar do jeito que eu quero", disse.

Em seguida, rebateu algumas especulações dos internautas. "Ai, Juliana, mas você malha todo dia'. Não é por causa do corpo gente. Eu preciso de endorfina, entendeu? Negócio de cabeça, negócio bem estar. Uma hora eu conto mais para vocês sobre isso. Rafa Lund, obrigada por ter vindo me dar aula. Eu tentei, fiquei igual ao Popeye, mas não rolou", finalizou.

