Poderosa, Cleo exibe curvas impecáveis em vestido vermelho e rouba a cena: ''Maravilhosa''

Sem nada por baixo, atriz Cleo Pires exibe curvas impecáveis em vestido vermelho com decote

Redação Publicado em 09/08/2022, às 10h41

Nós não temos palavras para a beleza da atriz Cleo (39)! A artista deixou os seus milhões de seguidores boquiabertos ao compartilhar cliques sensuais na noite da última segunda-feira, 08.

Sem nada por baixo, a cantora posou usando um vestido vermelho comprido e apostou no carão clássico para novos registros sensuais em suas redes sociais.

"Alugando mentes", escreveu ela na legenda do registro em seu Instagram.

Além de estar usando uma produção que remete as cores do cenário, a filha da atriz Glória Pires (58) completou a produção com um batom vermelho combinando com a tonalidade do vestido.

Os fãs, é claro, não perderam tempo e logo deixaram comentários: "Você é perfeita!", elogiou um. "Sou apaixonada", disse outro. "Mulher você é um arraso", falou mais uma.

Ainda recentemente, Cleo roubou a cena em festa de luxo ao aparecer com um macacão todo aberto e bem ousado.

Cleo exibe curvas impecáveis em vestido vermelho com decote:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!