Cleo aposta em decote ousado em fotos publicadas em suas redes

Cleo arrancou elogios da web ao surgir usando um decote ousado em fotos publicadas em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 19h54

Nesta quinta-feira, 21, Cleo (39) arrancou elogios de seus seguidores ao publicar algumas fotos arrasadoras em suas redes sociais.

Para fazer os registros, a atriz apostou em body vermelho com um decote ousado que realçava sua beleza e exibia quase todas as suas tatuagens, inclusive seu belíssimo desenho de cobra no ombro.

Compondo o visual, a gata ainda usou uma calça rosa arrasadora, uma make poderosa, brincos prateados, unhas pintadas de branco e ainda deixou seus cabelos lisos e soltos.

Na legenda, ela escreveu: "O carão que não pode faltar".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeitona!", disse um. "Deusa!", falou outro. "Bem maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Cleo usando um decote ousado arrasador:

Cleo esbanja beleza ao lado da mãe, Glória Pires

Recentemente, Glória Pires (58), mãe de Cleo, publicou um registro sorridente ao lado da herdeira e provou a grande beleza de sua família.

Para o registro, Glória apostou em um look animal print, enquanto a filha usava uma roupa em tons de beje.

