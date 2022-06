De macacão todo aberto, Cleo rouba a cena em festa de luxo

Cantora Cleo apostou em look ousado para evento de alto padrão e se destacou

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 09h25

A cantora Cleo (39) não passou despercebida com mais um de seus looks ousados ao marcar presença em uma festa de luxo nesta terça-feira, 7, em São Paulo.

Ao lado do marido, Leandro D'Lucca, a famosa surgiu poderosa ao posar vestindo um macacão preto bem colado ao corpo.

Além de ser justinha, a peça recortada cheia de "amarras", deixou à mostra as curvas tatuadas de Cleo com ousadia. Nos pés, ela apostou em botas pretas de salto.

Com os cabelos lisos para trás, a artista fez carão no tapete do evento e se destacou com uma maquiagem com batom vermelho.

Além dela, outros nomes conhecido como Jade Picon e Marina Ruy Barbosa roubaram a cena na festa de alto padrão com looks nada discretos. O filho de Faustão, João Silva, e a namorada 15 anos mais velha também marcaram presença no local.

Cleo aposta em macacão ousado para evento de luxo; veja:

Fotos: Leo Franco / AgNews