Pocah posta foto elegante com look todo vermelho e fãs elogiam: "Deusa"

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 21h12

Nesta sexta-feira, 11, Pocah (27) postou em seu Instagram algumas fotos em que posava com um belo look vermelho.

A cantora postou duas fotos. Na primeira podemos ver um close na cara da ex-BBB, e na segunda Pocah aparece com o look completo, composto por um terninho e calça vermelhos. Para completar o visual, a artista ainda usava uma sandália vermelha com salto.

Na legenda do post, a cantora da música Barbie escreveu: "Pocahontas tá aí". A frase faz referência a época em que Pocah atendia por MC Pocahontas, e tinha longos cabelos pretos.

Os fãs da artista amaram os cliques e elogiaram nos comentários! "Deusa", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Maravilhosa".

Pocah lançou hoje um clipe ousado para sua nova música intitulada Ainda, que faz parte do seu EP Indecisa.

