Pedro Scooby e Cintia Dicker esbanjam elegância em festa à fantasia

Pedro Scooby e Cintia Dicker surpreenderam seguidores ao compartilharem fantasias escolhidas para festa

Neste domingo, 21, Pedro Scooby e Cintia Dicker deixaram seus fãs babando ao compartilharem fotos de seus looks para festa à fantasia que celebrava os 30 anos da atriz Giovanna Lancelotti. O casal esbanjou estilo e beleza ao surgirem com fantasias que se complementavam. Pedro e Cintia estavam elegantes como os personagens Bonnie e Clyde .

O surfista vestia um colete e calça cinzas com camisa branca e gravata vermelha. Para completar sua caracterização, ele ainda usava um chapéu. A modelo estava deslumbrante com uma camiseta bege e uma longa saia cinza. Cintia complementou a fantasia com uma boina e surpreendeu com uma peruca loira.

“Bonnie e Clyde estão de volta”, escreveu Cintia na legenda da sua postagem. Pedro Scooby também postou fotos das fantasias em seu Instagram e escreveu: “Bonnie e Clyde em ação”.

Os seguidores de Scooby adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Amei”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou Cintia: “Gente, que perfeição. Ela fica perfeita de qualquer jeito”.

Ousada!

Quem também compareceu à festa de Giovanna Lancelotti foi a influenciadora Jade Picon, que foi colega de confinamento de Scooby no BBB 22.

A atriz da novela “Travessia” surpreendeu ao surgir com uma fantasia ousada. Jade deixou o corpo escultural à mostra ao seu vestir de Mulher-Gato.