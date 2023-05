Jade Picon leva fãs à loucura ao posar com fantasia ousada

A influenciadora Jade Picon surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo com uma fantasia ousada

Neste domingo, 21, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram sua fantasia escolhida para comparecer à festa de aniversário de 30 anos da atriz Giovanna Lancelotti.

A influenciadora publicou um vídeo revelando a fantasia escolhida para a festa. Primeiramente, Jade surgiu apenas com um sutiã de renda preto por baixo de um roupão, mas seu rosto já estava com maquiagem preta carregada.

Após isso, a atriz da novela “Travessia” surgiu com uma ousada fantasia de Mulher-Gato, personagem dos quadrinhos e filmes do super-herói Batman. Além de uma máscara de couro, a intérprete da personagem Chiara ainda usava uma peça toda de couro preto que destacava seu corpo escultural.

“Um domingo diferente”, escreveu Jade na legenda do vídeo em que apostava no look sensual para comparecer à festa que contou com a presença de diversos famosos.

Nos comentários, colegas de Jade que aturaram em “Travessia” rasgaram elogios. Humberto Martins, que interpretou o pai da personagem de Jade, comentou: “Excelente”. E a atriz Vanessa Giácomo escreveu: “Linda”.

Os seguidores de Jade Picon também adoraram a fantasia e rasgaram elogios nos comentários do vídeo. “O significado de gata é Jade Picon”, comentou um fã. E outra seguidora comentou: “Linda demais. Você é admirável, menina! Voa! O mundo é seu”.

Recentemente, Jade Picon voltou a surpreender seus seguidores. A influenciadora surgiu com um novo corte de cabelo, mais curtinho e mostrou o resultado do novo visual para seus seguidores. A atriz também compartilhou selfies com o novo corte.

Fantasias!

Quem também surpreendeu com sua fantasia para o aniversário de Giovanna Lancelotti foi a cantora e vencedora do Big Brother Brasil, Juliette Freire.

A artista foi fantasiada de Galinho Chicken Little, personagem da Disney a qual foi comparada durante sua participação no BBB 21.