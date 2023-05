Juliette recorda comparação no BBB e chama atenção com fantasia nas redes sociais

Campeã do BBB 21, paraibana Juliette se inspira em comparação no BBB e viraliza ao surgir de Galinho Chicken Little para festa de Giovanna Lancellotti

Galinho Chicken Little? A campeã do BBB 21, Juliette (33) surpreendeu os seus seguidores com a escolha do look para festa à fantasia da atriz Giovanna Lancellotti, que completou 30 anos e celebrou a data especial em grande estilo no domingo, 21!

Em seu perfil no Instagram, a paraibana compartilhou um vídeo exibindo a fantasia escolhida para o evento, que recebeu cerca de 600 convidados, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com personagens icônicos de novelas, séries e cinema.

Sem perder a piada, Juliette reviveu a comparação com o galinho Chicken Little durante sua participação no reality show da TV Globo. "Sai da frente que o Galinho Chicken Little chegou! [risos] Qualquer semelhança não é mera coincidência", brincou a cantora na legenda da publicação.

A aniversariante optou por uma produção inspirada na personagem Tieta, de Tieta do Agreste, de Jorge Amado. "Tieta chegou pro Zizi faz 30", celebrou Giovanna na web.

Confira Juliette fantasiada de Chicken Little:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Juliette detalha última mensagem que recebeu de Marília Mendonça

Saudade! A campeã do BBB 21, Juliette Freire comoveu os fãs ao contar que recebeu um convite surpreendente de Marília Mendonça (1995-2021). Isso porque durante a live realizada neste sábado, 20, a artista relembrou a última conversa que teve com a cantora meses antes de sua morte.

Pela primeira vez, Juliette compartilhou com o público a mensagem de áudio que recebeu da amiga e guarda com tanto carinho até hoje. No conteúdo da conversa, Marília, convida a paraibana para uma rodada de cerveja em um boteco.

"Eu não mostrei para ninguém ela falando assim: 'E aí minha irmã! Quando é que a gente vai tomar uma cerveja naqueles botecos bem copo sujo? 'Você gosta de uma cerveja? Eu acho que você gosta'", iniciou. "Eu disse: 'Eu gosto!'. E ela falou: 'Vamos qualquer dia tomar uma cerveja em um boteco bem sujo'. De vez em quando, eu escuto a voz dela. Sou fã demais", revelou durante live. A influenciadora também voltou a lamentar a partida da amiga.