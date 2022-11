Paula Sperling exibe dia relaxante com micro biquíni em Minas Gerais

A ex-BBB Paula Sperling compartilhou o momento nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 13h01

A ex-BBB Paula von Sperling (31), ganhadora da edição 19 do reality show da Rede Globo, curtiu o fim de semana em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Neste último domingo, 13, ela compartilhou em suas redes sociais, registros do dia relaxante que teve.

Nas imagens, Paula esbanjou sua beleza natural ao posar sem maquiagem na beira da piscina. Ela usava um microbiquíni laranja e exibiu seu corpo tonificado. "Pedacinho do paraíso", legendou ela na publicação. Prontamente, os fãs da loira reagiram: "Linda sempre", disse uma. "Zero defeitos", escreveu outra. "Deusa", se derreteu uma terceira.

O município de Lagoa Santa é sede do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, do Parque do Material Aeronáutico, além de ter uma reserva ecológica. A cidade se tornou acervo turístico-cultural, devido à Gruta da Lapinha e está localizada a 40 km da capital do estado.

A gruta foi formada a partir de rochas calcárias formadas pelos restos marinhos do fundo do mar raso da bacia do rio das Velhas, que foram acumulados em camadas superpostas e trabalhados pela erosão provocada pelas correntes marinhas e aéreas.

Paula Sperling relembra vitória no BBB19 e afirma: ''Me arrependo de algumas coisas''

Após vencer o BBB19, Paula Sperling relembrou os seus dias de confinamento e contou o que mudou na sua vida desde o fim do reality da TV Globo. "Ser a vencedora mudou, sem dúvidas, a situação financeira da minha família e a forma em que eu mesma me enxergo. Me sinto uma pessoa capaz de ir muito mais além do que eu imaginava ou almejava", disse ela em entrevista ao GShow.

Em outro momento, ela confessa que só se arrepende de algumas coisas que disse no programa. "Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, porque eu dei o meu melhor. Mas me arrependo, sim, de algumas coisas que eu falei".