Patrícia Poeta surge óculos de grau e esbanja beleza natural na web

Sem maquiagem, a apresentadora Patrícia Poeta recebeu diversos elogios após posar de óculos nas redes sociais. "Me rendi"

Nesta quarta-feira, 21, Patrícia Poeta expôs toda sua beleza natural ao publicar cliques usando óculos de grau. Sem maquiagem, a comandante do 'Encontro', da Globo, afirmou que está com a vista cansada e precisa usar o item para trabalhar.

Em perfil ofiical no Instagram, a apresentadora desabafou com os seguidores. "Ôooooo, vista cansada…tentando te evitar, minha filha…Mas não está dando mais…peguei os óculos pra ler de perto…conseguir trabalhar aqui de casa…Me rendo! Quem aí se identifica?", legendou ela.

Nos comentários da publicação, Patrícia recebeu diversos elogios. "Linda demais", escreveu um internauta. "Você é espetacular mesmo", disse outro. "Faço parte do time!", confessou um terceiro.

A apresentadora PatríciaPoeta foi vítima de um erro médico quando teve dengue. Nesta quarta-feira, 21, durante o seu programa 'Encontro', na Globo, ela revelou que foi diagnosticada de maneira errada e chegou a passar 15 dias internada devido à doença.

O assunto surgiu durante o quadro Bem Estar, apresentado por Valéria Almeida, que relatou o aumento de casos e mortes pela dengue no Brasil. Para chamar atenção para a prevenção da doença, Patrícia contou seu relato pessoal, afirmando que tomou os medicamentos errados e teve seu quadro agravado.

"Quando eu tive dengue, muitos anos atrás, eu procurei um médico, na época estava visitando minha família no Sul e não tinham muitos casos de dengue. O médico me diagnosticou com uma virose e pediu para eu tomar paracetamol 750mg de quatro em quatro horas", contou a apresentadora, que tomou o medicamento errado para a doença.

"Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí sim fui diagnosticada com dengue. Eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio", revelou Patrícia, que ainda contou sua experiência dolorosa no hospital após a complicação. "Eu tive que aguentar a dengue durante 15 dias no hospital e tomando pouco remédio para dor, porque já tinha afetado o fígado. Então é muito importante ter cuidado", alertou ela.