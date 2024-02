Patrícia Poeta revela que sofreu erro médico grave quando teve dengue

Durante o 'Encontro', Patrícia Poeta revela que sofreu erro médico quando teve dengue e relata seus dolorosos dias no hospital; confira!

A apresentadora Patrícia Poeta foi vítima de um erro médico quando teve dengue. Nesta quarta-feira, 21, durante o seu programa 'Encontro', na Globo, ela revelou que foi diagnosticada de maneira errada e chegou a passar 15 dias internada devido à doença.

O assunto surgiu durante o quadro Bem Estar, apresentado por Valéria Almeida, que relatou o aumento de casos e mortes pela dengue no Brasil. Para chamar atenção para a prevenção da doença, Patrícia contou seu relato pessoal, afirmando que tomou os medicamentos errados e teve seu quadro agravado.

"Quando eu tive dengue, muitos anos atrás, eu procurei um médico, na época estava visitando minha família no Sul e não tinham muitos casos de dengue. O médico me diagnosticou com uma virose e pediu para eu tomar paracetamol 750mg de quatro em quatro horas", contou a apresentadora, que tomou o medicamento errado para a doença.

"Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí sim fui diagnosticada com dengue. Eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio", revelou Patrícia, que ainda contou sua experiência dolorosa no hospital após a complicação. "Eu tive que aguentar a dengue durante 15 dias no hospital e tomando pouco remédio para dor, porque já tinha afetado o fígado. Então é muito importante ter cuidado", alertou ela.

