Patrícia Poeta chama atenção ao exibir cintura fininha em dia de praia

Curtindo as férias, a apresentadora Patrícia Poeta ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar novas fotos na praia

Patrícia Poeta arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao compartilhar novas fotos durante sua viagem. A apresentadora está de férias do comando do programa Encontro, da TV Globo, e após passar alguns dias em Fernando de Noronha, ela está curtindo as belas praias do Rio Grande do Norte.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista postou três fotos esbanjando toda sua beleza natural durante um passeio em uma praia. Além disso, ela também ostentou sua cintura fininha ao surgir de biquíni enquanto fazia várias poses. "Nada como as aventuras das férias pra deixar o astral lá em cima!…!", escreveu Poeta na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Sereia", escreveu outra. "Musa do verão 2024", falou uma fã. "Corpo maravilhoso", comentou mais uma. "Simplesmente maravilhosa", afirmou uma admiradora.

Vale lembrar que as férias de Patrícia já está chegando ao fim. Na próxima segunda-feira, 15, a apresentadora volta ao comando do programa Encontro.

Patrícia Poeta se assusta ao vivo com previsão para o amor

A apresentadora Patrícia Poeta teve uma reação inesperada ao vivo no programa Encontro, da Globo, ao receber uma previsão para o seu futuro. Ela conversou com a taróloga Glória Britho na atração e ela fez uma previsão para o amor na vida da comunicadora para o ano de 2024.

Bem na hora de receber a previsão, Poeta deu um gole em uma caneca de água e quase engasgou com o susto que levou da previsão. A taróloga contou que a carta do Julgamento representa o amor na vida da apresentadora em 2024 e isso representa que um amor do passado por voltar.

"O Julgamento fala de um retorno do amor em sua vida. Flashback. Volta agora em um momento bem melhor, de maturidade, de preparo para todo mundo", afirmou ela. Poeta deu risada, mas não entrou em detalhes sobre quem pode voltar. "Flashback, jura?! Vou pensar nas possibilidades. Depois, a gente conversa melhor. Flashback…", declarou. Saiba mais!