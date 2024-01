Cadê a Patrícia Poeta? Apresentadora curte férias da TV em praia paradisíaca

Longe das telinhas da Globo, apresentadora Patrícia Poeta dá show de beleza natural ao posar em praias de Fernando de Noronha

A apresentadora Patrícia Poeta deu um show de beleza ao abrir um álbum de fotos de suas férias nesta terça-feira, 02. De férias do comando do ‘Encontro’ na Globo, a musa está curtindo alguns dias relaxando em Fernando de Noronha. Por isso, ela aproveitou para presentear seus seguidores com cliques de tirar o fôlego na praia paradisíaca.

Em seu perfil oficial no Instagram, Patrícia, que passou a virada do ano no arquipélago luxuoso, apareceu posando em seus melhores ângulos com um biquíni branco bem fininho. Sem maquiagem e com uma trança por fazer no cabelo, a beldade mostrou que dispensa grandes produções para dar um show de beleza natural.

Na legenda, a apresentadora da Globo manteve a discrição sobre seu período de descanso: “Mar, sol e sal”, disse a comunicadora, que acumulou elogios nos comentários: “Patrícia você é a musa do verão”, opinou um admirador. “Eita que Fernando de Noronha não é mais a mesma com ela”, disse mais um. “Simplesmente perfeita”, exaltou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Vale mencionar que Patrícia estará ausente das telinhas da Globo por um breve período. Conforme relatado anteriormente pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as férias da apresentadora começaram na última sexta-feira, 29. A jornalista revelou ainda que a beldade deve retornar ao comando do programa em 15 de janeiro de 2024, com um cenário novo.

Quem são as substitutas de Patrícia Poeta:

Enquanto a apresentadora curte sua viagem luxuosa e celebra a chegada de um novo ano, sua atração na Globo, o ‘Encontro’, fica sob o comando de duas figuras já conhecidas pelo público. As jornalistas Tati Machado e Valéria Almeida, que já assumiram a atração outras vezes e receberam muitos elogios, estão à frente do programa matinal novamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Patrícia Poeta arrancou suspiros em outros cliques:

Essa não foi a única vez que Patrícia chamou atenção com seus cliques. Assim que desembarcou na ilha no último sábado, 30, a comandante da atração matinal da Globo deixou seus seguidores impressionados ao colocar toda a sua beleza para jogo durante um momento descontraído em uma praia em Fernando de Noronha.

A apresentadora, conhecida por manter discrição sobre sua vida pessoal, revelou detalhes do corpão e apareceu sorridente. Na legenda, ela compartilhou que está aproveitando um momento de descanso: "Dia um", disse a comandante do programa matinal, que também acumulou mais elogios na publicação; veja mais cliques de Patrícia Poeta.