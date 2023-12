De férias, Patrícia Poeta esbanja beleza com look mínimo na praia: ‘Sereia’

Afastada do ‘Encontro’, a apresentadora Patrícia Poeta arrancou suspiros dos seguidores com cliques reveladores em Fernando de Noronha

A apresentadora Patrícia Poeta, afastada temporariamente do programa 'Encontro', já deu start em suas férias em Fernando de Noronha neste sábado, 30. A comandante da atração matinal da Globo deixou seus seguidores impressionados ao colocar toda a sua beleza para jogo durante um momento descontraído na praia.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Patrícia mostrou que aproveitou o clima quente para se refrescar com estilo! A comunicadora elegeu um look mínimo para a ocasião. Entre os registros, ela apareceu posando com um biquíni bem fininho na parte superior e com uma saia nude justíssima, além de brincos coloridos.

Patrícia deu um show de beleza posando em seus melhores ângulos nas imagens. A apresentadora, conhecida por manter discrição sobre sua vida pessoal, revelou detalhes do corpão e apareceu sorridente. Na legenda, ela compartilhou que está aproveitando um momento de descanso: "Dia um", disse a comandante do programa matinal.

Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios para os cliques de Patrícia: “É isso aí!!! Repôr as energias onde nos faz muito bem. Fique bem!!”, aconselhou um admirador. “Maravilhosa, aproveita as férias você merece tudo de bom!”, desejou outro. “Você é um encanto de mulher”, disse mais um. “Sereia”, comentou outro.

Quem são as substitutas de Patrícia Poeta?

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as férias de Patrícia começaram na última sexta-feira, 29. Enquanto a apresentadora curte a viagem de fim de ano, o ‘Encontro’ fica sob o comando de duas figuras já conhecidas pelo público, Tati Machado e Valéria Almeida, que já assumiram a atração outras vezes.

Vale mencionar que a apresentadora se preparou para aproveitar as férias. Patrícia deu uma passadinha no salão para retocar suas luzes há alguns dias, mas ela acabou aderindo um novo visual para fechar o ano. Em suas redes sociais, a famosa surgiu radiante com as novas madeixas, bem mais claras do que o usual:

Patrícia Poeta se assusta com previsão para o amor:

Patrícia Poeta teve uma reação inesperada ao vivo no programa Encontro, da Globo, ao receber uma previsão para o seu futuro. A apresentadora conversou com a taróloga Glória Britho na atração e ela fez uma previsão para o amor na vida da comunicadora para o ano de 2024. É que um antigo affair do passado pode voltar!

"O Julgamento fala de um retorno do amor em sua vida. Flashback. Volta agora em um momento bem melhor, de maturidade, de preparo para todo mundo”, disse a profissional. Mas bem na hora de receber a previsão, Poeta deu um gole em uma caneca de água e quase engasgou com o susto que levou da previsão; veja o momento!