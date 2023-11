Paolla Oliveira rouba a cena com look justo para comparecer ao Emmy: “Sonho”

Apesar de não levar prêmio para casa, Paolla Oliveira parou tudo e deu um show de beleza ao marcar presença no Emmy Internacional

A atriz Paolla Oliveira conquistou todos os holofotes durante sua participação no Emmy Internacional na última segunda-feira, 21. Embora não tenha vencido o prêmio pela melhor novela com sua performance em ‘Cara e Coragem’ da Globo, a atriz não deixou de brilhar e deu um verdadeiro show de beleza ao apostar em um vestido preto nada básico para o evento.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Paolla abriu um álbum de registros da noite especial. A namorada do cantor Diogo Nogueira surgiu posando em seus melhores ângulos durante o vídeo. Com um look justo, a artista realça suas curvas enquanto se encaminha para participar da maior premiação internacional que reúne os maiores nomes da televisão.

Na legenda, Paolla abriu o coração com seus seguidores e mostrou que não se abalou com a derrota da novela: “Yeah, about last night... E não necessariamente sobre ganhar, mas com toda certeza, celebrar todas as vitórias ao longo do caminho. Realizei um sonho que nem sabia que tinha. Adorei te ver de perto, Emmy Internacional”, disse a atriz.

“Estava lá, prestigiando nossas produções e novelas que sou tão grata e apaixonada, como Cara e Coragem, nem sei que nome teria em inglês, porque é uma expressão tão nossa, mas sei que é isso que temos que ter em qualquer coisa que a gente faça”, Paolla celebrou a indicação da novela em que foi protagonista na Globo.

Na sequência, a atriz agradeceu o apoio de sua equipe e vibrou mais uma vez com a conquista, sem se preocupar com os prêmios: “Viva a indústria do entretenimento e informação ao redor do mundo e todas as histórias que ainda podemos contar, dentro e fora das telas”, finalizou. Vale lembrar que além de ‘Cara e Coragem’, o remake da novela ‘Pantanal’ também recebeu indicações, mas não venceu.

Nos comentários da publicação, Paolla recebeu uma chuva de elogios de amigos e seguidores, encantados com sua beleza e postura: “Já te disse eu te amo hoje?”, disse o ator Carmo Dalla Vecchia. “Linda”, escreveu Viviane Araujo. “Quanta elegância!!”, exaltou uma admiradora. “Próxima vez será você concorrendo como melhor atriz”, disse mais uma.

Paolla Oliveira impressiona ao exibir o cabelo cacheado:

Você sabia que o cabelo de Paolla Oliveira é naturalmente cacheado? Recentemente, a atriz usou suas redes sociais para compartilhar algumas fotos de seu cabelo natural. Nas imagens, a artista surgiu fazendo carão e usando um vestido longo bege, enquanto exibia os fios, que são castanhos e cheios de cachinhos.

Ao mostrar o visual natural no feed do Instagram, a artista aproveitou para dividir uma experiência que viveu recentemente, quando uma pessoa confessou que prefere vê-la com o cabelo liso, a fez uma reflexão sobre "atender as expectativas" dos outros: "Muito prazer, eu sou Paolla Oliveira”, ela iniciou se apresentando com os fios naturais.