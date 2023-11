Paolla Oliveira impressiona ao exibir o cabelo cacheado: "Gata de todo jeito"

A atriz Paolla Oliveira ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu cabelo natural

Paolla Oliveirausou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para compartilhar algumas fotos do seu cabelo natural. Nas imagens, a atriz surgiu fazendo carão e usando um vestido longo bege, enquanto exibia os fios cacheados.

Ao mostrar o visual natural no feed do Instagram, a artista aproveitou para dividir uma experiência que viveu recentemente, quando uma pessoa confessou que prefere vê-la com o cabelo liso, a fez uma reflexão sobre "atender as expectativas" dos outros.

"Muito prazer, eu sou Paolla Oliveira... Esses dias passou por mim uma pessoa que questionou "Ué, Paolla Oliveira com esse cabelo? Prefiro LISO". Eu ri e fiquei pensando… Talvez seja a força de tantos personagens que já criei", analisou.

"Mas refleti também. Quantas expectativas estamos acostumadas a atender o tempo todo? Quanto de nosso entorno faz a gente querer voltar para uma versão que é mais natural de vida, de corpo, cabelo, humor, comportamento. Como num ato de se reconhecer mesmo e não só atender expectativas sobre o que eu deveria ser. Algumas idealizações fazem parte, mas muitas só nos prendem e nos jogam na cilada de se importar demais com elas. Se importar menos e deixar se surpreender mais", acrescentou.

Por fim, Paolla confessou que está se sentindo bem sendo natural. "Sabe o que sinto? Que eu sou a Paolla de sempre, estou cada vez com um pouco mais de mim. E hoje cacheada, curvilínea, volumosa e bem humorada. Amanhã quem sabe?! Te desejo essa sensação também", finalizou.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Linda!! Amo seu cabelo assim", disse uma seguidora. "Gata de todo jeito! E que bom que podemos ter várias versões, né? Todas maravilhosas!", afirmou outra. "Cacheada você fica mais bela ainda", opinou ua fã.

Confira as fotos:

