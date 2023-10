Paolla Oliveira esbanja beleza ao escolher look poderoso para ir a samba

A atriz Paolla Oliveira recebeu chuva de elogios ao compartilhar seu look escolhido para curtir um samba no fim de semana

Neste sábado, 28, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos esbanjando beleza e estilo com um look poderoso. A atriz posou para diversas fotos com o visual escolhido para curtir uma noite de samba.

A estrela da novela “Cara e Coragem” surgiu com um vestido bege transparente e brilhante. A peça sem mangas evidenciava as curvas esculturais da artista. Paolla ainda usava brincos dourados e sapatos de salto alto marrons.

“Todo mundo espera alguma coisa de um SAMBA à noite”, escreveu a namorada do cantora Diogo Nogueira na legenda da postagem em que aparecia sorrindo e com uma trança em seus longos cabelos morenos.

Nos comentários, a atriz Letícia Spiller adorou as fotos e rasgou elogios à colega de profissão. “Lindeza! Tô aqui”, comentou a artista que também caiu no samba. A esposa do DJ Alok, Romana Novais também marcou presença nos comentários e aprovou o look: “Linda”.

Os seguidores de Paolla também adoraram a publicação e fizeram chover elogios nos comentários! “Perfeição”, comentou um fã. Outra seguidora elogiou: “Deslumbrante”. E uma admiradora declarou: “Você é incomparável e deslumbrante, querida Paolla! Maravilhosa demais, verdadeira rainha e deusa”.

“Tá linda demais, meu amor”, escreveu um perfil de fãs dedicado à Paolla. Uma admiradora também comentou: “Muito linda”. E um outro perfil de fãs elogiou: “O vestido socorro, está maravilhosa”.

Ainda nessa semana, o corpo escultural de Paolla chamou a atenção dos fãs. A artista que estará na segunda temporada da minissérie “Justiça” surgiu com um vestido preto curto e justinho que deixaram suas curvas em evidência. A morena apostou no look luxuoso para participar do programa “Altas Horas”.

Selfies!

Nessa mesma semana, Paolla esbanjou beleza ao posar para algumas selfies em suas redes sociais. A estrela surpreendeu ao surgir posando com um cabelão com aplique. A boca marcada da famosa também chamou atenção dos seguidores.

"Se encarar de frente nem sempre é fácil. Mas é o melhor caminho! Mais um dia pra isso. Bora?", refletiu a namorada de Diogo Nogueira, que chegou a acompanhar o cantor em uma turnê internacional, na legenda.