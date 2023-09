Diogo Nogueira e Paolla Oliveira encantam seguidores com fotos no avião: "Partiu"

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão juntinhos em viagem por turnê do cantor nos Estados Unidos; confira fotos!

O cantor Diogo Nogueira está super animado com sua turnê #USASambaTour, que passará por três cidades nos Estados Unidos. E para lhe acompanhar nesta viagem super especial, o artista contou com a presença de sua namorada, a atriz Paolla Oliveira.

Nesta noite de quinta-feira, 15, os dois apareceram juntinhos dentro do avião com destino a Washington, segunda cidade pela qual a turnê norte-americana irá passar. De óculos escuros estilosos, o casalzão derreteu a internet ao fazer caras e bocas para a câmera.

"Partiu, Washington", escreveu Diogo na legenda da sua publicação, compartilhada no feed do Instagram. Os dois não resistiram e caíram na risada com as caretas feitas nos registros. E é claro que seus fãs não deixaram de enaltecer a dupla.

"Casalzão de milhões…", disparou seguidor. "Vocês poderiam dominar o mundoooo", disse outro. "Como são fofos e palhaços! Adoro!", escreveu mais um. "Eles não conseguem sustentar o carão kkkk", brincou admirador. "O príncipe e sua princesa. Boa viagem queridos", desejou outro.

Os registros da viagem não param por aí! Mais cedo nesta sexta-feira, 15, quando os dois ainda estavam em Miami, Paolla Oliveira fez questão de exibir seu look incrível aos seus seguidores. A atriz atualizou suas redes sociais ao aparecer com um vestido cheio de recortes estratégicos para evidenciar suas curvas.

Diogo Nogueira também publicou fotos curtindo o dia de sol com a amada na última quinta-feira, 14. Os dois posaram juntos ao curtir um dia relaxante antes do primeiro show da turnê. Além de terem aproveitado o dia quente, eles também não deixaram de se deliciar com os luxos de seu hotel.

Diogo e Paolla estão juntos desde 2021 e são um dos casais queridinhos da internet. Recentemente, os dois começaram a reformar uma mansão no Rio de Janeiro, onde planejam morar juntos assim que a obra for finalizada.