Indicações do Emmy Internacional 2023: “Pantanal” e mais sete produções brasileiras estão concorrendo

A cerimônia do Emmy acontece no dia 20 de novembro, em Nova York.

O Emmy International Awards, considerado o Oscar da televisão, divulgou a lista dos indicados aos prêmios de 2023 e alguns brasileiros marcaram presença nas indicações. São sete produções brasileiras indicadas no total , e na categoria de Melhor Novela, dois projetos do país compõem a lista. São eles: “Cara e Coragem” e “Pantanal”, da TV Globo.

Neste ano, foram 56 indicados em 14 categorias, com 20 países diferentes representados. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 20 de novembro, em Nova York.

Em outras categorias, o Brasil também segue representando e o reality show “A Ponte” (‘The Bridge Brasil) está concorrendo à Melhor Reality. Em Melhor Documentário, “Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragédia” concorre com produções da Alemanha, do Reino Unido e do Qatar.

Confira a lista completa de indicações:

Melhor Programa de Artes

“Art Is Our Voice”- Japão

“Buffy Sainte-Marie” – Canadá

“Los Tigres Del Norte: Historias Que Contar” – México

“Music Under the Swastika‚ The Maestro and the Cellist of Auschwitz” – Alemanha

Melhor Ator

Gustavo Bassani em “Iosi, El Espía Arrepentido” – Argentina

Martin Freeman em “The Responder” – Reino Unido

Jonas Karlsson em “Nattryttarna [Riding in Darkness]” – Suécia

Jim Sarbh em “Rocket Boys” – Índia

Melhor Atriz

Connie Nielsen em “Drømmeren – Karen Blixen Bliver Til” – Dinamarca

Billie Piper em “I Hate Suzie Too” – Reino Unido

Shefali Shah em “Delhi Crime – Season 2” – Índia

Karla Souza em “La Caída [Dive]” – México

Melhor Série de Comédia

“Derry Girls” – temporada 3 – Reino Unido

“El Encargado [The Boss]” – Argentina

“Le Flambeau” – temporada 2 [La Flamme] – França

“Vir Das: Landing” – Índia

Melhor Documentário

“Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragédia” – Brasil

“Mariupol: The People’s Story” – Reino Unido

“Nazijäger – Reise In Die Finsternis [Nazi Hunter – Journey Into Darkness]” – Alemanha

“Witness – Serigne vs. The EU” – Qatar

Melhor Série de Drama

“Extraordinary Attorney Woo” – Coreia do Sul

“Iosi, El Espía Arrepentido” – Argentina

“The Devil’s Hour” – Reino Unido

“The Empress” – Alemanha

Melhor Reality

“A Ponte – The Bridge Brasil” – Brasil

“Hôtel du Temps: Dalida [The Time Hotel: Dalida]” – França

“Love by A.I”. – Japão

“The Great British Bake Off” – temporada 13 – Reino Unido

Melhor Série Documental

“Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World]” – França

“Linchamentos” – Brasil

“Man vs. Bee” – Reino Unido

“The Mandela Project” – Africa do Sul

Melhor Documentário Esportivo

“30 Dias Para Ganar” – México

“Alexia. Labor Omnia Vincit” – Espanha

“Harley & Katya” – Australia

“Two Sides” – Africa do Sul

Melhor Novela

“Cara e Coragem” – Brasil

“Pantanal” – Brasil

“Para Sempre [Forever]” – Portugal

“Yargi [Family Secrets]” – Turquia

Melhor Minissérie ou Telefilme

“Chaeboljib Maknaeadeul [Reborn Rich]” – Africa do Sul

“Infiniti” – França

“La Caída [Dive]” – México

“Life and Death in the Warehouse” – Reino Unido

Melhor Animação