Paolla Oliveira impressiona ao surgir com vestido a vácuo: 'Muita beleza'

Para o aniversário de Taís Araújo, Paolla Oliveira impressiona ao ostentar curvas esculturais em vestido coladíssimo e com drapeado

A atriz Paolla Oliveira impressionou ao mostrar o look escolhido para prestigiar o aniversário de Taís Araújo no final de semana. Básica, mas cheia de atitude, a namorada do cantor Diogo Nogueira elegeu um vestido nude arrasador.

Usando a peça de modelo colado e com drapeado, a artista ostentou suas curvas esculturais com elegância. Isso porque, a roupa foi tinh comprimento quase até seus joelhos e para arrematar a combição, ela apostou em acessórios dourados.

"Indo ali celebrar a vida da deusa @taisdeverdade. Ô sorte", disse Paolla Oliveira na legenda da publicação. Nos comentários do post, os internautas logo encheram a musa de elogios. "É muita beleza", escreveu Sabrina Sato. "Muito maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nas últimas semanas, Paolla Oliveira chamou a atenção ao aparecer com um vestido preto com transparência. A global ainda parou tudo ao postar fotos usando um look sem sutiã.

Paolla Oliveira se emociona ao realizar sonho do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nas últimas semanas ao contar que estava realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela. Veja mais aqui.