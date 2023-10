Paolla Oliveira dispensa o sutiã ao usar camisa sem nada por baixo

Paolla Oliveira aparece com camisa sem nada por baixo para curtir o domingão de sol e é elogiada pelos fãs

A atriz Paolla Oliveira investiu na sensualidade ao escolher o seu look para curtir o domingo de sol neste final de semana. A estrela abriu um álbum de fotos em seu Instagram e ostentou a sua beleza impecável.

Nas fotos, a musa apareceu com camisa de botões abertos e mostrou que estava sem sutiã. Ela ostentou o seu decote poderoso ao completar o visual com calça soltinha e brincos dourados.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da atriz. “Linda demais”, disse um seguidor. “O puro suco da elegância”, declarou outro. “É muito perfeita”, comentou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira surge com seu pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nesta terça-feira, 03, ao contar que está realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela.

"A gente tomou café com tapioca, 13 anos que ele não vinha pra cidade, uma choradeira sem fim, uma comilança e eu tô emocionada porque a gente tem que fazer as coisas agora", falou Paolla Oliveira sobre viver intensamente sem deixar para depois as coisas.