Veja os looks dos famosos para o aniversário de Taís Araujo

Carolina Dieckmann, Isabel Fillardis, Camila Pitanga e mais famosos marcam presença na festa de aniversário de Taís Araujo no Rio de Janeiro

A atriz Taís Araujo organizou uma festa de aniversário para celebrar a chegada dos seus 46 anos de vida. Ela completou a nova idade no sábado, 25, mas a festa só aconteceu na noite deste domingo, 26, na zona sul do Rio de Janeiro.

A lista de convidados contou com vários nomes famosos, como Paolla Oliveira, Carolina Dieckmann, Isabel Fillardis e Camila Pitanga. As estrelas capricharam em seus looks para a ocasião, com direito a vestidos estampados e estilosos.

Veja os looks dos famosos:

Fotos: Bento / AgNews

Lázaro Ramos fez homenagem para Taís Araujo

O ator Lázaro Ramos comemorou o aniversário de sua esposa, Taís Araujo, neste final de semana. Nas redes sociais, ele fez um post com várias fotos do casal e falou sobre a personalidade da amada. "Momentos de chamego, momentos de alegria... cada um deles expressa um pouco quem é você: firme, alegre, divertida, dedicada, trabalhadora, apaixonada, carinhosa, focada, desfocada, atrapalhada, organizada e, acima de tudo, uma grande companheira", afirmou.

Além disso, ele falou sobre a celebração da data especial. "Hoje você faz aniversário e eu, nossos filhos, nossa família, te celebramos. Que a vida sorria sempre pra você, amor, porque você tem oferecido muitos sorridos pra nossas vidas. Feliz aniversário", comentou.