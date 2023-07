Paolla Oliveira encanta seguidores ao recriar fotos de infância: “Delicadeza e perfeição”

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu seus seguidores ao recriar fotos de infância e recebeu chuva de elogios nas redes sociais

Neste domingo, 16, Paolla Oliveira encantou seus seguidores ao compartilhar fotos de infância e recriá-las em seu Instagram. A atriz surpreendeu ao postar fotos de quando ainda era pequena e tirou novas fotos recriando com todos os detalhes as originais.

Nas fotos de infância, Paolla surgia com os cabelos loiros, um vestido azul, meias longas e um sapatinho preto. A mini Paolla ainda usava um lacinho no cabelo e posava em cima de uma cômoda com um lençol florido de fundo.

As recriações não deixaram a desejar. A estrela surgiu com um vestido azul curtinho que deixava suas coxas e pernas torneadas à mostra, as meias longas e o sapato preto. A musa também usava uma florzinha no cabelo no mesmo lugar do lacinho.

Poucas alterações foram feitas nas fotos. Ao invés da cômoda, a Paolla adulta posava em um banco de madeira, e o lençol foi mudado de um branco com flores rosa para um edredom rosa com detalhes azuis. Obviamente, Paolla já não está com seu cabelo loiro de infância e esbanjava beleza com longas mechas morenas.

“O tempo passa... E eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita”, escreveu a estrela da Rede Globo citando a canção “O que é? O que é?” de Gonzaguinha.

Nos comentários, a atriz Dani Suzuki elogiou as fotos: “Que linda”. A atriz e estrela da novela “Travessia”, Vanessa Giácomo escreveu: “Linda”. E a artista Emanuelle Araújo reagiu às fotos dizendo: “Que linda”.

Os seguidores de Paolla também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Tua delicadeza e perfeição atravessam o tempo e se traduzem nessa foto”, declarou um fã. Outra seguidora escreveu: “Eu amei tanto essas fotos”. Uma admiradora ainda comentou: “Toda vida linda”.

“Coisa mais linda”, elogiou uma fã. E outra seguidora notou: “O par de coxão desde sempre”. Uma página de fãs dedicada à Paolla ainda escreveu: “Eu amei! Tava doida para que você postasse elas. Se a gente trouxesse mais leveza da infância para a vida, muita coisa seria mais fácil (ou menos carregado apesar de difícil)”.

Plena!

Nessa semana, Paolla deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em sua nova mansão. A casa em que irá morar com seu namorado Diogo Nogueira, ainda não está pronta, e ainda está sendo construída.

A famosa recebeu uma chuva de elogios ao posar entre a construção com um vestido azul-escuro longo, com uma fenda lateral que dava destaque para suas pernas.