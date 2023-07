Ela pode! Paolla Oliveira rouba a cena em obra de sua mansão: 'Gata até no entulho'

Conferindo obra de sua nova mansão, Paolla Oliveira rouba a cena ao surgir plena em projeto milionário; confira

A atriz Paolla Oliveira mostrou mais uma visita realizada à obra de sua nova mansão, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 12, a famosa compartilhou cliques visitando o local e chamou a atenção ao surgir plena em meio à construção.

De vestido azul e fazendo pose em cima do entulho, a namorada de Diogo Nogueira deu um show de beleza em meio a toda a bagunça e roubou a cena. Paolla Oliveria ainda impressionou ao aparecer dando uma olhada na planta da propriedade gigantesca.

"A melhor forma de passar por uma obra sem enlouquecer, é se cercando de profissionais incríveis. Só quero agradecer essa mulherada que tá comigo nessa etapa, visitas, alterações, dificuldades e soluções", falou ela sobre ter tido ajuda de mulheres para arquitetar seu novo lar.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da musa. "A mulher é gata até no meio do entulho", observaram. "A rainha da obra toda", escreveram outros.

Recentemente, a atriz participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo sincero, Paolla Oliveira revelou um pouco de sua intimidade ao falar sobre o uso de vibradores e até se toparia viver um casamento aberto com Diogo Nogueira.

Apaixonada, Paolla Oliveira relembra primeiro encontro com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira postou em suas redes sociais na quinta-feira, 06, um vídeo respondendo os comentários deixados sobre ela na web pelos internautas, incluindo algumas dúvidas, e como foi o primeiro encontro dela com o cantor Diogo Nogueira. O casal está junto desde 2021

Uma das perguntas feitas pelos internautas foi a respeito do primeiro encontro da artista com seu atual namorado, Diogo Nogueira. A seguidora perguntou se havia acontecido algum jantar entre eles, e com bom-humor a artista respondeu que "aconteceu o jantar, massa com camarão. Só que a ordem foi invertida", brincou a musa deixando no ar.

Além dessa dúvida do relacionamento, a artista falou também sobre força feminina, libertação de rótulos, respondeu um questionamento de um seguidor sobre o motivo de ela não ter filhos e se tem algum problema hormonal.