Paolla Oliveira choca fãs ao surgir com as pernas à mostra na cama: “Surreal”

A atriz Paolla Oliveira surgiu tomando café da manhã na cama e esbanjando sensualidade com as pernas à mostra

Nesta sexta-feira, 23, Paolla Olivera começou o dia já deixando seus seguidores babando. A atriz surgiu tomando café da manhã na cama em fotos cheias de beleza e sensualidade publicadas no seu Instagram.

A artista surgiu na cama com uma camisa azul de manga comprida oversized. Por baixo da peça, a namorada de Diogo Nogueira ainda usava um top branco e calcinha da mesma cor. Paolla surgiu fazendo carão e comendo cereais.

“Café da manhã e um pouco de manha”, escreveu a estrela da novela “Cara e Coragem” na legenda da publicação com duas fotos e muito elogiada pelos seguidores.

O look usado nas fotos pela atriz que fará a segunda temporada da série “Justiça” é muito similar a um que já havia sido usado por ela para gravar um clipe. No vídeo em questão, publicado em suas redes sociais, Paolla usava a camisa azul mas dispensava sutiã e usava uma calcinha preta.

Os seguidores de Paolla adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Tão maravilhosa”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Mulher linda”. Uma outra admiradora ainda elogiou: “A beleza surreal”.

“Deusa”, declarou uma fã nos comentários. E outro seguidor ainda reagiu às fotos dizendo: “Maravilhosa”. E um admirador também se encantou com os cliques: “Linda sempre”.

E neta última quinta-feira, 22, Paolla atiçou a curiosidade dos fãs ao posar para fotos nos bastidores da série “Justiça”. A atriz interpretará a personagem Jordana e posou para algumas selfies em seu camarim, encantando os admiradores.

Recentemente, Paolla foi convidada para participar do podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Além de comentar sobre intimidades e a vida a dois com Diogo, a atriz também desabafou sobre pressões estéticas que sofre, principalmente na época do Carnaval.

“Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que está dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa 'está gorda', 'o braço não tá bom', 'tá grávida'. É um jogo de pressão e insuficiência o tempo inteiro, onde você está sendo jogada de um espaço para o outro”, disse Paolla.