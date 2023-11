Paloma Bernardi impressiona ao renovar bronzeado ao natural: ‘Pode isso?’

Durante viagem à Espanha, Paloma Bernardi aproveita para atualizar o bronzeado e encanta seguidores ao exibir beleza natural

Nesta terça-feira, 31, Paloma Bernardi usou as redes sociais para dividir alguns cliques de sua estadia em Barcelona, na Espanha. Entre os registros, a atriz encantou os seguidores ao atualizar seu bronzeado totalmente ao natural. Enquanto no Brasil o topless não é uma prática comum, a artista mostrou que aproveitou a tradição Europeia.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Paloma abriu um álbum de imagens que foram feitas pela fotógrafa Lucci Lanza. Nos registros, a musa posta de costas e de lado, escondendo os seios e outros detalhes do corpo, que estão sem cobertura para renovar o bronze sem precisar das marquinhas de biquíni, que são moda entre as brasileiras.

Além dos cliques de tirar o fôlego, Paloma também compartilhou um vídeo no qual ela se despe em meio aos frequentadores da praia, que estão habituados com a prática. Enquanto exibia sua beleza natural, a musa soltou um suspiro, aproveitando ao máximo a sensação de liberdade durante as gravações e o ensaio de fotos.

Na legenda, a artista falou sobre as diferenças culturais: “Enquanto isso em Barcelona”, escreveu. Paloma também refletiu sobre a sensação diferente: “Ela é e faz arte; sem perceber e de uma forma muito natural. Porque seu corpo está vivo, é um templo sagrado e vive naturalmente sua arte. É libertador”, disse a atriz.

Por fim, a morena brincou: “Pode isso, Brasil? Em Barcelona pode”, ela concluiu a legenda da publicação, que ganhou uma chuva de elogios nos comentários: “Dá uma sensação de liberdade, né?”, escreveu Ellen Jabour. “A mais gata de Barcelona”, exaltou outro seguidor. “Você pode, linda”, um terceiro aprovou a atitude da artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Bernardi 🎭🎬 (@palomabernardi)

Vale lembrar que a última aparição de Paloma nas telinhas foi na novela 'Reis' da Record. Além de sua carreira na televisão, a atriz também esteve envolvida em diversos projetos no cinema, incluindo os filmes 'TPM! Meu Amor' e 'Ninguém é de ninguém', que estreou em abril deste ano. Na vida pessoal, a famosa está solteira desde o término com Dudu Pelizzari no ano passado.

Paloma Bernardi faz rara aparição com o pai:

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Paloma Bernardi surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao comemorar uma data muito especial. Em setembro deste ano, seu pai, Nestor Bernardi, completou mais um ano de vida, e ela fez questão de prestar uma bela homenagem. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou um clique em que aparece abraçada com o aniversariante do dia.

"Sempre no seu abraço. Onde me sinto segura, me vejo e me inspiro. Sou feliz na simplicidade ao seu lado: uma taça de vinho, um jogo do Grêmio, uma sopa de capeletti que valoriza nossas raízes, um churrasco com tooooda a familia reunida", Paloma iniciou a declaração especial ao detalhar memórias especiais com seu pai.