Paloma Bernardi posta clique raro com o pai e presta homenagem: "Amo você"

A atriz Paloma Bernardi comemorou o aniversário do pai com uma bela homenagem nas redes sociais

A atriz Paloma Bernardi usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 8, seu pai, Nestor Bernardi, completou mais um ano de vida, e ela fez questão de prestar uma bela homenagem.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou um clique em que aparece sorridente e abraçada com o aniversariante do dia. Na legenda da publicação, Paloma citou momentos marcantes que com o pai, e também escreveu uma linda declaração para ele.

"Sempre dentro do seu abraço! Onde me sinto segura, me vejo e me inspiro. Sou feliz na simplicidade ao seu lado: uma taça de vinho, um jogo do Grêmio, uma sopa de capeletti que valoriza nossas raízes, um churrasco com toda a família reunida. E é comendo uma mexerica que digo: Amo você!", declarou ela.

Por fim, a atriz completou a homenagem fazendo um agradecimento. "Obrigada por tudo, por ser referência alta nesse mar de gente! Papito, Feliz Aniversário! Que Deus renove sua saúde dia a dia e te dê vida longa!", completou.

Paloma, aliás, está no ar na novela Reis, da Record TV, interpretando a personagem Bate-Seba. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz avaliou sua trajetória na TV. "[...] Comecei a trabalhar desde os meus quatro anos de idade, naquela época via tudo como uma grande brincadeira. Fazia aquilo por prazer, mas hoje eu tenho isso como profissão. Como artista, fui amadurecendo essa 'grande brincadeira' na minha vida e, hoje, encaro ela como ofício, como missão, como o ar que eu respiro. Isso se deve aos meus estudos e experiências que vivi", disse a artista em um trecho da entrevista.

Confira a homenagem:

Paloma Bernardi reflete sobre machismo

Prestes a estrear uma nova protagonista no cinema com TPM! Meu amor, a atriz Paloma Bernardi reflete sobre o papel da mulher na sociedade. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista diz já ter passado por situações machistas no trabalho.

"Não tenho nenhum caso extraordinário, mas muitas vezes como atriz tenho que provar que sou além de um rosto bonitinho. Poxa, eu estudei e me renovo a cada dia. Tenho que abraçar o projeto pelo meu trabalho, independente de beleza ou qualquer coisa parecida", declarou em um trecho. Confira a entrevista completa!