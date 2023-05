No ar em Reis, Paloma Bernardi avalia trajetória na TV: 'Frenético'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paloma Bernardi avaliou trajetória na TV e refletiu sobre sua personagem em Reis

Paloma Bernardi (38), que já tem uma longa carreira na televisão, está no ar como a personagem Bate-Seba em Reis. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz refletiu sobre sua personagem na novela bíblica, avaliou sua trajetória na TV e ainda relembrou bastidores de gravações com colegas de elenco.

"É sempre muito intenso e frenético, seja no filme, no teatro ou na televisão. Porém, são os bastidores que fazem com que o clima seja mais leve, que a gente consiga aguentar a pressão e o ritmo de trabalho. Amo essa troca com as pessoas. Quando eu entrei na Globo pela primeira vez, por exemplo, fui filha da Lilia Cabral, já fui irmã da Aline Moraes. Estava cercada de divas da televisão brasileira que eu sempre admirei e, de repente, eu vejo elas ali convivendo comigo no meu dia a dia. Hoje, trabalho com Marcos Winter e Beth Goulart, com quem eu tenho também uma profunda admiração. Os bastidores fazem com que o set de gravação seja mais leve, mais fraterno, algo que me rendeu grandes amizades com essas pessoas durante a minha carreira", compartilhou Paloma Bernardi .

A atriz de Reis também explicou como a sua percepção pelo trabalho na frente das câmeras mudou ao longo dos anos: "Como eu já comecei a trabalhar desde os meus quatro anos de idade, há mais de duas décadas, naquela época, via tudo como uma grande brincadeira. Fazia aquilo por prazer, mas hoje eu tenho isso como profissão. Como artista, fui amadurecendo essa 'grande brincadeira' na minha vida e, hoje, encaro ela como ofício, como missão, como o ar que eu respiro. Isso se deve aos meus estudos e experiências que vivi".

No ar em Reis, Paloma Bernardi refletiu sobre as questões da sua personagem na novela bíblica: "Para Bate-Seba, a falta de um vínculo paterno fez com que surgissem várias questões na vida dela. Outra questão atual que é muito importante na personagem é a dúvida. Quando a gente tem dúvida do que quer para a vida, quando a gente não sabe fazer boas escolhas, a gente se desestabiliza e não conseguimos viver uma vida andando nem para frente, nem para trás. A gente estaciona".