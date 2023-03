Paloma Bernardi comemora novidades na carreira no cinema e na TV

Paloma Bernardi revela que um curta-metragem que protagonizou será exibido em festival internacional e também está envolvida com as gravações da série Reis, da Record TV

A atriz Paloma Bernardi está com novidades em sua carreira no cinema e na TV. Ela anunciou que o curta-metragem A Senhora do Andador, que ela protagonizou, será exibido no Festival Liverpool Indie Awards, no Reino Unido, nesta semana. Além disso, ela também está com a rotina agitada por causa das gravações da série Reis, da Record TV.

No curta-metragem, a artista interpreta Bruna, uma designer de sapatos que tem um vício e enfrenta um desafio antes de finalizar a última coleção. "Eu fiquei muito feliz e orgulhosa ao saber que um projeto como esse ganhou espaço no cinema internacional. A obra foi feita por amor ao cinema, totalmente independente, com muito talento e esforço, dedicação e garra. Sinto que isso simboliza muito para o cinema brasileiro, que não tem tanto investimento. É uma forma de reconhecerem a nossa arte e nossos profissionais tão talentosos. E o enredo trabalha os vícios humanos e as suas consequências, fala sobre tudo aquilo que nos escraviza nessa vida. Vale a reflexão…", disse ela.

Então, a artista falou sobre a sua personagem para a série Reis."No próximo mês, a minha personagem Bate-Seba chega à TV com toda força para a sexta temporada da série Reis. O público poderá acompanhar uma grande história de amor entre a minha personagem, rei Davi e Urias. Depois de muita preparação emocional, estudos bíblicos e um mergulho na época da obra, ver esse trabalho tomando cada vez mais forma é uma felicidade imensa", disse ela.

Por fim, ela contou se tem algo de semelhante com a sua personagem. "Eu e Bate-Seba temos algumas semelhanças e muitas diferenças. Ela consegue demonstrar seus problemas, seu lado emocional que sangra seu sagrado feminino de uma forma em que todas podem se identificar. Mesmo que a série seja

retratada em outra época, sua mente brilhante, é um destaque. É uma mulher que busca entender seus sentimentos , suas dúvidas e seus desejos incontroláveis… livre de protocolos. Ela deseja a liberdade de ser quem é", afirmou.