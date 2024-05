Frutos de quatro relacionamentos: Quem são os filhos de Pedro Bial?

O jornalista Pedro Bial é pai de cinco filhos, fruto de quatro relacionamentos diferentes e falou sobre sua experiência com a paternidade

O jornalista Pedro Bial é pai de cinco filhos, fruto de quatro relacionamentos diferentes. Em entrevista ao videocast Mamilos Café, ele falou sobre sua experiência com a paternidade em diferentes fases da vida.

O apresentador começou falando sobre sua filha mais velha, Ana, de 37 anos, que é fruto de seu relacionamento com a jornalista Renée Castelo Branco. Atualmente, ela é artista plástica e mora em Nova York, nos Estados Unidos, onde costuma expor suas artes. "Foi muito importante eu ter tido uma filha primeiro porque eu vi o mundo pelos olhos de uma mulher, como eu nunca tinha visto".

E completou: "A primeira vez que eu fui pegar minha filha na escola e vi um menino roubando um beijo dela sem ela deixar e ela se sentindo ofendida... Pela primeira vez eu vi a violência de um ato que eu sempre tinha visto pelo lado do menino", relembrou o apresentador.

Seu primeiro filho homem, Theo, veio do casamento com a atriz Giulia Gam. Aos 26 anos,ele é musicista e lançou seu primeiro álbum em 2021. O terceiro herdeiro do jornalista é José Pedro, que nasceu em 2002 e é filho de Isabel Diegues. Hoje, ele trabalha como produtor.

"O José me desafia com esse tipo de capacidade de expressão e com o espelho muito impressionante assim porque nos somos muito diferentes fisicamente e, no entanto, a gente é muito.. eu me espanto em me ver nele", disse Pedro Bial.

Filhas caçulas

Já as mais novas são frutos do casamento com Maria Prata. "A Laura (6) e a Dora (4) ainda estão na primeira infância, então falar muito seria precipitar as coisas," disse ele. Que completou: "Eu estou podendo viver muito mais profundamente isso. Nessa idade, a gente vê que é o maior espetáculo da terra ver uma pessoa se formar, uma criatura começar a falar, associar ideias, produzir frases... não tem nada que se compare".