Lucas Lima manda recado especial para celebrar conquista de Sandy: ‘Surreal’

Meses após seu divorcio com Sandy, Lucas Lima surpreende ao comemorar conquista da ex-esposa em suas redes sociais

Na última semana, Sandy celebrou uma conquista especial ao participar de alguns dos shows de Andrea Bocelli no Brasil. Mesmo após a separação, seu ex-marido, Lucas Lima, aproveitou para enviar um recado especial e comemorar a novidade. Nas redes sociais, o músico deixou um comentário para prestar uma homenagem.

Em seu perfil no Instagram, Sandy abriu um álbum com diversos vídeos de suas apresentações ao lado de seu ídolo internacional. Na legenda, a cantora abriu o coração e comemorou a conquista: “Foram quatro shows muito especiais! E o encerramento dessa turnê não poderia ser em um local melhor”, ela iniciou o relato.

“Voltar ao palco do Allianz Parque depois de cinco anos e ser tão bem acolhida pelo público do mestre Andrea Bocelli teve um sabor especial pra mim. Minha eterna gratidão por estas noites incríveis, Andrea. E muuuuito obrigada, São Paulo!!”, disse a cantora, que ganhou um parabéns especial do ex-marido nos comentários.

“Que troço surreal”, escreveu o músico, que já havia parabenizado a cantora em outra publicação: “Sensacional!”, ele celebrou o sucesso da ex-mulher. Vale lembrar que desde o divórcio, em setembro do ano passado, o músico e a cantora mantêm uma relação amigável e costumam compartilhar declarações em ocasiões especiais.

Pais do pequeno Theo, de 9 anos, Sandy e Lucas revelaram o divorcio após um relacionamento de 24 anos, sendo 15 deles casados: “Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.

“Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente”, Sandy e Lucas disseram em nota nas redes sociais.

Quanto custa o vestido que Sandy usou no show de Andrea Bocelli?

A cantora Sandy caprichou na escolha do seu look para participar do show do cantor Andrea Bocelli em São Paulo no último final de semana. A artista apostou em um vestido preto curto e com mangas compridas, que foi feito por uma grife brasileira. Sandy surgiu deslumbrante com o vestido Marie, feito de renda, da marca Martha Medeiros.

A cantora foi convidada com Bocelli para participar da turnê dele. Ela viajou ao lado do artista para algumas cidades brasileiras nos últimos dias e encerram os shows com duas apresentações em um estádio da capital paulista. Por isso, ela usou um vestido de renda renascença, forro de seda e bordados de miçanga, paetê e cristais de R$ 22.980; confira fotos!