Virginia Fonseca alerta convidados da festa da filha: 'Não vão entrar'

Faltando poucos dias para festa da filha, Virginia Fonseca alerta convidados sobre questão e avisa que não entrarão se não fizeram uma coisa

A influenciadora Virginia Fonseca fez um alerta para os convidados da festa de sua filha mais velha, Maria Alice, que completará 3 anos. Nesta terça-feira, 28, enquanto se preparava para gravar seu programa no SBT, a famosa aproveitou o momento de pausa no camarim para realizar um apelo a todos que receberam o convite do evento.

Dias depois de enviar o convite personalizado, a esposa do cantor Zé Felipe ressaltou a importância de as pessoas confirmarem presença. A artista então avisou que quem não fizer isso não conseguirá entrar. Além disso, mais uma vez, ela relembrou de levarem leite em pó para doação.

"Amigos que vão na festa da Maria Alice, favor não esquecerem de confirmar presença, se não, não vão entrar", revelou Virginia Fonseca a consequência de quem está deixando para a última hora e pode esquecer.

"Outra coisa: não esquecer de levar o leite em pó, viu? Mais que um, porque eu sei que vocês têm condições de mais que um", pediu a empresária milionária que fez muitas doações para o Rio Grande do Sul e chocou com a situação dos itens enviados para as vítimas das enchentes.

Ainda nesta terça-feira, 28, Virginia Fonseca compartilhou em sua rede social o caos que suas filhas fizeram ao saírem para comprarem chinelos. A primogênita então surpreendeu ao descartar opções em rosa e optar por super-heróis.

Além disso, antes de ir para o SBT gravar mais um Sabadou, a nora de Leonardoexplicou a origem de uma marca roxa em seu pescoço. Grávida de 26 semanas, de seu primeiro menino, a loira falou sobre um procedimento que realizou para se sentir melhor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ganhando salário no SBT, mãe de Virginia vive drama financeiro

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mora com a influenciadora e o marido dela, o cantor Zé Felipe, em uma mansão em Goiânia. Muito próxima da herdeira, ela ainda está trabalhando com ela no SBT e a famosa revelou que a senhora está ganhando até um salário, mas mesmo assim está enfrentando um drama financeiro.

Na quinta-feira, 16, a nora do cantor Leonardo gravou uma conversa com a mãe durante o café da manhã e deixou escapar que ela não paga nenhuma conta em casa. Virginia Fonseca brincou que está com dó dela, alegando que ganha pouco e que tem que gastar muito dando seus presentes. Veja mais aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)