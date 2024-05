Boi Garantido declara luto e lamenta morte de Djidja Cardoso: “Eterna sinhazinha”

Equipe do Boi Garantido emite comunicado de pesar pela morte de Djidja Cardoso, ex-integrante que faleceu aos 32 anos

Nesta terça-feira, 28, a equipe do Boi Garantido usou as redes sociais para declarar luto e expressar seu pesar pela morte de Djidja Cardoso, ex-integrante que faleceu aos 32 anos. No comunicado, a associação lamentou profundamente a perda da empresária, conhecida por ter sido sinhazinha no Festival Folclórico de Parintins.

Através do Instagram, a agremiação compartilhou uma foto da musa para se despedir e declarar luto. Na legenda, eles prestaram uma homenagem à ‘eterna sinhazinha’ e sua família: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa eterna sinhazinha, Djidja Cardoso. A flor mais linda do curral, partiu”, iniciaram o comunicado oficial.

“Partiu fisicamente, mas permanecerá viva em nossa memória. No dia 10 de outubro de 2015 pôde realizar o sonho mais incrível e fantástico da sua vida, segundo ela “mudou a sua vida 100%”. Um sonho de menina e o sonho de toda família Parintinense. Foram 5 anos defendendo o item 07, Sinhazinha da Fazenda”, eles relembraram.

Na homenagem, a equipe do Boi Garantido reforçou algumas das características do festival, que acontece anualmente em Manaus: “As cores hoje já não brilham tanto, a sombrinha já não gira mais no ar, os sorrisos momentaneamente tornam-se em lágrimas, a galera vermelha e branca chora com sua repentina partida”, completou.

“Djidja, obrigado por defender o item 07 com tanto amor e dedicação. Nossa sinhazinha campeã, dona do nosso coração. Agora é hora de descansar, hora daquele adeus. Que Nossa Senhora do Carmo te receba e console o coração de sua mãe, Cleusimar Cardoso da Silva e de seus familiares, amigos e torcedores encarnados do Boi do Povão", disseram.

“Brilhe muito nos jardins celestiais. Boi Bumbá Garantido”, completaram a homenagem para a empresária. Vale mencionar que de acordo com o site G1, Djidja já havia se aposentado do cargo no festival há alguns anos e trabalhava em um salão de beleza com sua família. Até o momento, a causa da morte dela não foi revelada.

O que é o Festival Folclórico de Parintins?

Em 2024, o Festival Folclórico de Parintins ganhou repercussão nacional devido à participação de Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil 24 da Globo. A manauara sempre demonstrou grande paixão pelo festival e pelo Boi Garantido, sendo cunhã-poranga do boi e uma participante ativa no evento, assim como Djidja foi um dia.

Para quem não acompanha, o Festival Folclórico de Parintins é um espetáculo a céu aberto realizado em Manaus, Amazonas, anualmente. Durante as festividades, as equipes de cada boi apresentam espetáculos de música e dança, sendo avaliadas por um júri que determina o vencedor da noite. Inclusive, a Globo deve transmitir a próxima edição; saiba mais detalhes.