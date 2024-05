Pai de cinco filhos, Pedro Bial fala sobre experiências diferentes da paternidade

'Tem nada que se compare', disse Pedro Bial; em nova entrevista o apresentador também compartilhou desafios da sua trajetória

Pai de cinco, o apresentador Pedro Bial contou a experiência de ser pai em fases diferentes da vida e como se redescobriu ao longo dos anos. O apresentador, que foi o primeiro entrevistado do videocast Mamilos Café, também compartilhou a cobertura jornalística mais importante da sua vida, a experiência com o BBB e desafios da sua trajetória.

O apresentador começa abrindo seu coração para Juliana Wallauer sobre a primogênita Ana, de 37 anos. A mais velha é artista plástica e faz sucesso fora do Brasil. Inclusive, ela mora em Nova York, nos Estados Unidos, onde faz exposições sobre suas artes. "Foi muito importante eu ter tido uma filha primeiro porque eu vi o mundo pelos olhos de uma mulher, como eu nunca tinha visto", disse.

"A primeira vez que eu fui pegar minha filha na escola e vi um menino roubando um beijo dela sem ela deixar e ela se sentindo ofendida... Pela primeira vez eu vi a violência de um ato que eu sempre tinha visto pelo lado do menino", disse.

Em seguida, o Bial lembra do primeiro filho homem, que hoje tem 26 anos. "O Theo me fez descobrir uma força que eu não imaginava que eu tinha para segurar ele". O jovem veio do casamento de dois anos com a atriz Giulia Gam. Ele é musicista e lançou seu primeiro álbum em 2021.

Já seu terceiro filho, José Pedro, nasceu em 2002, fruto de seu relacionamento com a produtora Isabel Diegues. Ele seguiu a carreira artística da família e é produtor.

No programa, Bial também falou das filhas mais novas, que são frutos do casamento com Maria Prata. "A Laura (de seis anos) e a Dora (de quatro anos) ainda estão na primeira infância, então falar muito seria precipitar as coisas", pondera.

"Eu estou podendo viver muito mais profundamente isso. Nessa idade, a gente vê que é o maior espetáculo da terra ver uma pessoa se formar, uma criatura começar a falar, associar ideias, produzir frases... não tem nada que se compare", finalizou.

Pedro Bial revela maior 'furo' da carreira no Jornalismo

Pedro Bial relembrou grandes momentos de sua carreira. O comunicador, que ingressou no curso de telejornalismo por conta da mãe, fala também sobre as grandes coberturas que fez ao longo dos anos e ainda revela seu maior "furo" no Jornalismo. "Vivi esse momento”, comemora. Dos momentos mais marcantes da carreira, Bial destaca a cobertura do colapso da União Soviética, em 1991, quando estava in loco e noticiou a resistência ao golpe de Estado.