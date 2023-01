Pai de Chay Suede surge irreconhecível após harmonização facial: “Botox!”

Pai de Chay Suede, Roobertchay Rocha, choca seguidores ao mostrar resultado de rejuvenescimento facial

Na última quinta-feira, 05, Roobertchay Rocha, o pai de Chay Suede (30) deixou os seguidores um tanto quanto surpresos ao mostrar o resultado do procedimento estético que realizou para rejuvenescer o rosto.

É que o roteirista surgiu irreconhecível após exibir para os internautas a diferença do antes e depois do procedimento estético."Eu não sou de fazer vídeo na rede social, mas tem meus amigos que me seguem. Sempre tive um incômodo aqui nos olhos, essas bolsas assim", começou ele.

Ao lado do médico responsável pelo procedimento, ele revelou: "E minha irmã falou comigo: 'Você tem que ir lá em Belo Horizonte conhecer um médico que é referência no Brasil'. Aí eu saí de Goiânia e cheguei aqui em Belo Horizonte para conhecer esse rapaz aqui", completou o diretor.

"Ele fez botox e preenchimento das linhas de expressão com ácido hialurônico nas regiões da testa, glabela (entre as sobrancelhas) e ao redor dos olhos. Também realizou preenchimento de olheiras com Ellansé, um preenchedor dérmico com estimulação de colágeno", contou o médico.

VEJA O RESULTADO DA HARMONIZAÇÃO FACIAL DO PAI DE CHAY SUEDE:

Laura Neiva e Chay Suede encantam com foto da filha vestida de sereia

A filha de Laura Neiva e Chay Suede, Maria, completou três anos nesta segunda-feira, 26, e ganhou declarações dos pais na rede social.

O casal publicou um clique da herdeira mais velha vestida de sereia para sua festa de aniversário que aconteceu na última semana e chamou a atenção com a semelhança da pequena com a mãe.

"M*A*R*I*A. Meu maior desejo é que você seja feliz, meu amor! Meu coração explode de alegria ao te ver gargalhar, seu olhar alegra qualquer pessoa! Eu te amo, tenho tanto orgulho de você, filha. Eu não poderia ser mais abençoada por ter você como filha, meu amor. Agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Feliz aniversário! Feliz 3 anos de idade. Que você continue levando alegria por onde passa, minha paixão", escreveu Laura Neiva.