Laura Neiva e Chay Suede encantam com foto da filha vestida de sereia: ''Sua cara''

Filha de Laura Neiva e Chay Suede completou três anos e encantou ao surgir em foto vestida de sereia

A filha de Laura Neiva e Chay Suede, Maria, completou três anos nesta segunda-feira, 26, e ganhou declarações dos pais na rede social.

O casal publicou um clique da herdeira mais velha vestida de sereia para sua festa de aniversário que aconteceu na última semana e chamou a atenção com a semelhança da pequena com a mãe.

"M*A*R*I*A. Meu maior desejo é que você seja feliz, meu amor! Meu coração explode de alegria ao te ver gargalhar, seu olhar alegra qualquer pessoa! Eu te amo, tenho tanto orgulho de você, filha. Eu não poderia ser mais abençoada por ter você como filha, meu amor. Agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Feliz aniversário! Feliz 3 anos de idade. Que você continue levando alegria por onde passa, minha paixão", escreveu Laura Neiva.

Nos comentários da publicação, os internautas comemoraram a data e falaram como a garota se parece com a modelo. "Sua cara", disseram os seguidores. "Você criança? Sério, achei a tua cara!", falaram outros.

Chay Suede também publicou a mesma imagem de Maria em seu aniversário de sereia e se declarou. "Minha filha, quando você nasceu, meu mundo e tudo o que tinha dentro dele, tornou a começar. Todas as certezas, todas as dúvidas, todos os sentimentos bons e ruins ganharam novos e diferentes lugares. Você é o que de mais genuíno eu fui capaz de fazer, minha luz do sol, minha alegria, meu deboche preferido. Amor da vida do papai, que sua vida seja abençoada, que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, que o seu coração se mantenha original assim. O amor é o seu sorriso de manhã, suas caretinhas, seu humor. Que a vida te faça rir como você me faz. Te amo, Maria! Feliz aniversário. O papai é seu, pra sempre", escreveu.

Laura Neiva mostra comemoração de aniversário da filha com Chay Suede

Os papais Laura Neiva e Chay Suede comemoraram mais um ano de vida da filha mais velha no último fim de semana! Na quinta-feira, 22, a modelo postou registros da festinha!

Maria ganhou uma festa antecipada com tema sereia. A mamãe abriu álbum de fotos da celebração em família em seu perfil no Instagram.

Nos cliques, a pequena esbanjou fofura ao surgir sorridente e fazendo caras e bocas vestida de sereia ao lado do casal e do irmãozinho mais novo, José, de um aninho e um mês.

