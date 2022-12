Bebê / Que fofura!

Chay Suede aproveita dia de praia com a filha, Maria, e posta fotos fofas

De folga das gravações de 'Travessia', ator Chay Suede surge em praia do Rio de Janeiro com a primogênita, Maria, com Laura Neiva

CARAS Digital Publicado em 16/12/2022, às 12h48