Chay Suede surge sem camisa em fotos na praia e web elogia: ''Um peixão desses''

Ator Chay Suede compartilha dia em praia no Rio de Janeiro na companhia de amigos e encanta ao exibir músculos nos cliques

O ator Chay Suede (30) aproveitou o calor no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 14, para curtir o dia na praia!

Na companhia de seu treinador de boxe, Gonzalo, e Antonio 'Cara de Sapato' Junior, lutador brasileiro, o artista, que está fazendo sucesso como o personagem Ari na novela das nove da Rede Globo, Travessia, compartilhou uma sequência de fotos curtindo o mar.

O marido da modelo Laura Neiva (29), com quem tem dois filhos, Maria (2) e José, de um aninho, também posou com um cachorrinho nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram. O famoso surgiu sem camisa na maioria dos cliques e chamou atenção dos fãs.

"Tubarão, te amo", escreveu Chay Suede na legenda da publicação. "Gente. Tá namorando?", brincou o ator João Vicente nos comentários.

"Sem condições, Chay", "O padrão mais bonito do Brasil", "Gato demais, charmoso demais, gostoso demais. E ainda deve ser cheiroso! Acho exagerado, não vejo necessidade disso", "Um peixão desse", "Realmente o RJ continua lindo", "Eita como é gostoso", babaram os fãs.

Confira as fotos de Chay Suede na praia:

Chay Suede e Laura Neiva fazem festinha para o caçula

Os papais Laura Neiva e Chay Suede não deixaram a data passar em branco e fizeram uma festa para o filho mais novo no final de semana!

O pequeno José completou seu primeiro aninho na última sexta-feira, 18, e no domingo, 20, o casal, que também tem Maria, de dois anos, resolveu comemorar de forma intimista a data especial. O protagonista da novela das nove da Rede Globo, Travessia, e a modelo reuniram amigos famosos na celebração, que teve decoração de pirata. Em foto publicada na web pela mãe de Chay, Herica Godoy, José esbanjou fofura ao surgir com bandana vermelha no pescoço e tatuagens de brincadeira nos braços.

Artistas como Regina Casé (68), a filha, Benedita Zerbini e o genro, João Pedro Januário, Rafael Zulu (40), João Vicente de Castro, Romulo Estrela (38), Douglas Silva (34), além das esposas e filhos, marcaram presença na casa do casal.

