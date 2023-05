Ousada, Gracyanne Barbosa abaixa a calça demais e revela parte íntima

Abaixando a calça, Gracyanne Barbosa exibe corpaço bronzeado e todo suado

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) causou ao compartilhar mais uma selfie ousada de seu cardio matinal. Nesta quarta-feira, 31, a esposa do cantor Belo (49) publicou o registro de seu corpo suado depois de fazer o esforço em jejum e chamou muita atenção.

Isso porque, a influenciadora fez a selfie abaixando a calça de ginástica. Sem calcinha, como geralmente prefere ficar para não marca na roupa a peça íntima, a famosa quase mostrou demais ao tirar o pano.

Exibindo suas curvas saradas todas suadas, Gracyanne Barbosa colocou para jogo seu bronzeado de fita, que realizou nos últimos dias e causou ao tirar o adesivo do corpo. "Cardio completo. Bom dia", disse a artista em sua rede social ao exibir o registro impactante.

Além de chocar com seus cliques de cardio matinal, a esposa do cantor Belo impressiona ao compartilhar momentos de seu alongamento intenso. Nos últimos dias, ela deu o que falar ao abrir o bumbum e perna no limite, durante a prática.

Veja a selfie de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa abre exceção inédita para presentear Belo: ''Tentando três anos''

Musa fitness resistente, Gracyanne Barbosa conseguiu quebrar uma das regras de sua rotina para realizar um desejo do cantor Belo. Após três anos pedindo, o artista conseguiu ganhar o presente da mulher no dia 22 de abril para comemorar o seu aniversário.

Focada na dieta e acostumada a carregar seus ovos em qualquer lugar, a influenciadora não fura o plano e não come em restaurantes, nem mesmo durante viagens. Contudo, para fazer a felicidade do esposo, ela decidiu atender ao pedido dele e sair para almoçar com o amado.

"Gente, e hoje o dia é especial é mais que especial, por quê? Aniversário do tudão né, sabe qual é o meu presente pra ele? Não é um jato, Virginia, não é um jato. Gente, o meu presente é muito maravilhoso, sabe o que que eu vim? Almoçar com ele", contou Gracyanne brincando sobre a influenciadora Virginia Fonseca (24) ter dado um jatinho para o cantor Zé Felipe (25) nos últimos dias.

Feliz com sua conquista, Belo celebrou o momento inédito. "Consegui no dia do meu aniversário, consegui tirar ela de casa pra almoçar comigo, to tentando uns três anos almoçar no lugar onde eu queria, queria que ela conhecesse também", comemorou ele.

Gracyanne Barbosa então deu risada ao abrir a exceção. "Que horror vão achar que eu sou muito chata, tava me chamando três anos pra vir aqui", disse ela.