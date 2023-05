Gracyanne Barbosa quase mostra demais ao tirar biquíni feito de fita adesiva

Gracyanne Barbosa ostenta o bronzeado impecável ao surgir só de biquíni de fita adesiva e descola o modelito do corpo

A musa fitnessa Gracyanne Barbosa (39) abusou da sensualidade ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais nesta semana. A esposa do cantor Belo (49) surgiu usando apenas um biquíni de fita adesiva minúsculo para esconder sua intimidade e apareceu descolando o modelito de sua pele.

Nas imagens, a estrela ostentou o bronzeado impecável ao exibir seu corpo musculoso após o bronzeamento artificial em uma clínica. Com o corpaço à mostra, ela descolou alguns pedaços da fita enquanto exibia sua boa forma e beleza.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para ela. “A perfeição existe e chama-se Gracyanne”, disse um seguidor. “Que mulher”, declarou outro. “Parece uma escultura feita nos mínimos detalhes”, comentou mais um.

Há pouco tempo, Gracyanne Barbosa fez um desabafo sobre os padrões de beleza. "Quando posto uma foto, surgem comentários de todos os tipos e isso, me faz refletir sobre os padrões que a sociedade impõe. Eu sempre falo que não existe perfeição! Existe ângulo, posição, luz, efeitos, aplicativos e diversas ferramentas que nos auxiliam para que as fotos fiquem melhores e do jeito que gostamos. No vídeo é diferente, mostra como somos, nossas qualidades e imperfeições, e quer saber não é isso que determina quem somos, nem o que está dentro do nosso coração", disse ela.

E completou: "Eu, posso dizer que nenhum comentário depreciativo me desestabiliza, hoje sou uma mulher madura e firme nas minhas convecções. Mas nem sempre foi assim e muitas pessoas podem estar passando por momentos difíceis, então o que peço, se não tiver algo positivo pra falar, o silêncio será bem vindo. Lembrem, palavras machucam. Seja o seu próprio padrão de beleza! Se ame! Seja feliz com suas escolhas. Eu me amo e sou feliz assim".

Gracyanne Barbosa mostra alongamento ousado

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa deixou os fãs em choque ao mostrar sua elasticidade na hora do alongamento na academia. A estrela exibiu um vídeo do seu exercício físico ousado e colocou o bumbum para o alto na hora de se esticar toda.

A esposa do cantor Belo (49) surgiu com shorts mínimo e impressionou ao se dobrar ao meio para demonstrar sua flexibilidade. Quase mostrando demais na pose ousada, ela ficou com o bumbum pro céu. “Treinando flex seis vezes por semana, porque, se depender da minha genética, a única que serei é doida e enraivada”, brincou ela.