O tempo não passou? Aos 50 anos, Reynaldo Gianecchini esbanja beleza na praia

Em praia do Rio de Janeiro, Reynaldo Gianecchini esbanja corpaço sarado ao mergulhar de sunga

O ator Reynaldo Gianecchini esbanjou beleza e boa forma ao aparecer em uma praia do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 27. Só de sunga, o artista se refrescou no mar e não passou despercebido ao passar pelo local.

Aos 50 anos, o famoso, que ficou conhecido nos anos 2000 ao interpretar o personagem Edu em Laços de Família, mostrou que está com o físico sarado. Com a barriga à mostra, ele ostentou seu abdômen definido bem natural.

Recentemente, ao participar do podcast da CARAS, Reynaldo Gianecchini falou sobre a luta contra um câncer, descoberto em 2011. "Na época eu não tinha muita certeza de que tipo de doença era, se era mesmo um câncer, então eu fiquei um mês meio que enrolando. Fiquei fazendo os exames, fiquei praticamente um mês no hospital", relembrou Gianecchini .

Veja as fotos de Reynaldo Gianecchini na praia:

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews

Reynaldo Gianecchini volta para as novelas?

O ator Reynaldo Gianecchini contou em entrevista ao podcast CARAS que não planeja entrar em novos folhetins por enquanto. No ar com a série Bom Dia, Verônica e prestes a estrear com Uma Família Feliz nos cinemas, o artista assegura que a rotina é mais tranquila em outros formatos.

"Confesso que já deu um pouquinho para mim a cultura do melodrama e do esquema de fazer novela. Não estou falando mal, eu gostei de tudo o que eu fiz. Não estou cuspindo no prato. Mas o processo todo de fazer uma novela não me interessa mais", afirmou Reynaldo Gianecchini .

O artista comenta que tem buscado novos desafios na atuação, e que também opta por um ritmo mais brando de gravações. Ele afirma que o processo de uma novela, dependendo do personagem, pode prender um ator por um ano no processo de imersão, chegando a gravar até 30 cenas por dia.

Leia também:Reynaldo Gianecchini revela cobranças durante casamento com Marília Gabriela

"Estou ficando velho também, não tenho saúde mais [risos]. Mas não quer dizer que eu não vá fazer novela, às vezes vem um personagem que não dá para recusar", completa o ator, que ainda conta que a segunda terceira de Bom Dia, Verônica foi gravada em um mês. "Fiquei com mais vontade de fazer esses processos."