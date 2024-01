No México, Lívia Andrade impressiona ao exibir corpão sarado na praia

Curtindo as férias no México, a apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao posarna praia

Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 23, ao compartilhar vários cliques aproveitando o seu dia na praia. A apresentadora, que faz parte do programa Domingão com Huck, da Globo, está aproveitando as férias em Tulum, no México, e chamou a atenção dos seguidores.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a famosa apareceu ostentando toda sua beleza e seu corpo sarado ao surgir de biquíni fio-dental, enquanto fazia várias poses no mar e também passeando na areia. "Paparazzi", brincou ela sobre os registros.

Os cliques de Lívia impressionou os internautas, que exaltaram sua beleza. "Ela é a sereia mais linda", disse uma seguidora. "Cada dia você está mais linda", escreveu outra. "Belíssima", falou uma fã. "Ela é tão perfeitinha", afirmou mais uma. "Que espetáculo", comentou um admirador.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Leia também:'É um orgulho que olhem para mim e lembrem do Silvio Santos', diz Lívia Andrade

Lívia Andrade descarta rótulos em relação com empresário

Em 2024, Lívia Andrade não esconde a animação em continuar no Domingão com Huck. Em conversa com a CARAS Brasil, ela contou que permanecerá no programa dominical da Globo e ainda abriu o jogo sobre seu atual relacionamento e sua maneira de enxergar a moda.

Lívia esteve presente na gravação do DVD da dupla Os Parazim, formada por Thiago e Samuel. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 18, na casa de eventos Vila JK, localizada em São Paulo. Ela participou do evento para acompanhar o empresário do ramo musical Marcos Araújo, com quem vive um relacionamento sem rótulos. "A gente nunca rotulou nossa relação, estamos muito juntos, mas nunca rotulamos. Somos bons companheiros de vida e tem que permanecer assim", explica. Ela e o empresário são bastante discretos quanto à relação, e a mantém longe dos holofotes. Saiba mais!