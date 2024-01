'É um orgulho que olhem para mim e lembrem do Silvio Santos', diz Lívia Andrade

Em conversa com a CARAS Brasil, Lívia Andrade comentou sobre transição de emissoras na televisão e falou da relação com Silvio Santos

Pronta para mais um ano trabalhando no Domingão com Huck, Lívia Andrade (40) tem carinho pelo passado trabalhando ao lado de Silvio Santos (93). Para a apresentadora, a mudança de uma emissora para a outra foi benéfica e, agora, ela irá encarar mais horas no programa global.

Lívia Andrade afirma que não tinha problema algum em ser atrelada ao seu tabalho no SBT . "Acho legal carregar essa história, tenho muito orgulho de tudo o que eu aprendi. É um orgulho que as pessoas olhem para mim e lembrem do Silvio", diz, em conversa com a CARAS Brasil.

"A transição [entre emissoras] foi muito mais rápida do que eu imaginava. No começo era: 'A Lívia do Silvio Santos está na Globo', agora já é: 'A Lívia está na Globo'. [Neste ano] o Domingão aumentou, temos mais horas de programa no domingo e está bem lá, Graças a Deus."

A apresentadora deixou o SBT no final de 2020. Na emissora, ela ganhou bastante destaque ao trabalhar no Programa Silvio Santos, e depois passou a ser apresentadora do diário Fofocalizando, que, mais tarte, passou a se chamar Triturando.

Agora na Globo, ela conta que está pronta para continuar na atração. Lívia Andrade esteve presente na gravação do DVD da dupla Os Parazim, formada por Thiago e Samuel, para acompanhar o empresário Marcos Araújo.O evento aconteceu nesta quinta-feira, 18, em São Paulo.

Lívia ainda aproveitou para falar sobre o seu visual, e sobre ter assumido de vez os fios de cabelo loiros, deixando o cabelo castanho para trás. "Faz mais de 10 anos [que estou loira]. Vai aumentando a quantidade de cabelo branco e a gente vai ficando mais loira. Acho que combinou para mim, o cabelo escuro pesa um pouco. Com o cabelo loiro eu me sinto mais leve."

