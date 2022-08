No estilo cowgirl, Lexa mostra sua sensualidade em look para o clipe 'Cavalgada''

Vestida de cowgirl, Lexa esbanja sensualidade em body com decote até o limite para o clipe de 'Cavalgada''

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 14h03

A cantora Lexa (27) está pronta para dar um novo passo em sua carreira com o EP MAGNÉTICA, que será lançado nesta sexta-feira, 26. A primeira faixa para divulgação e carro-chefe para o seu novo projeto será com a cantora Pabllo Vittar (28) e leva o nome de Cavalgada.

No estilo cowgirl, a apresentadora revelou um dos figurinos que irá usar no clipe, que por sinal já está gravado. Para a produção, ela apostou em um vestimento cowgirl com muito brilho e sensualidade: "Aí aí hoje a Lexa te laça", escreveu ela na legenda do registro.

Na foto, ela aparece com botas e usando um body de couro pra lá de sensual: "A dona da Fazenda convocando todo mundo para dar uma cavalgada nesta sexta", continuou ela na legenda.

Nos comentários, é claro, os fãs da estrela brasileira não deixaram de comentar e celebrar o lançamento que promete fazer o Brasil dançar: "Você é um absurdo de gata", disse uma admiradora. "Me chama pra essa fazenda", brincou outra. "Dona da porr* toda", disse um terceiro.

Lexa esbanja sensualidade em body com decote até o limite para o clipe de 'Cavalgada':