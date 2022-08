Lexa anuncia novo projeto musical e divulga detalhes do EP 'MAGNÉTICAH'

Novo projeto musical de Lexa, o EP 'MAGNÉTICAH', será lançado na próxima sexta-feira, 26

A semana começou com novidades para os fãs de Lexa(27)! isso porque, a cantora está de volta e anunciou no último domingo, 21, seu EP, MAGNÉTICAH.

Através de seu perfil no Instagram, Lexa divulgou a capa oficial do EP e aproveitou o espaço para revelar a tracklist. Seu novo projeto vai contar com 4 músicas, sendo dois feats.

Na legenda do post, a cantora que vai se apresentar no Rock in Rio 2022 escreveu: "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta! Essa é capa do meu novo EP, que chega às plataformas na próxima sexta (26/08). #MAGNÉTICAH Conseguem adivinhar quais são as participações do meu novo projeto? Diz aí nos comentários!", disse.

Na sequência, Lexa revelou os nomes das 4 músicas que estarão neste projeto: Cavalgada, TsunamiMagnetizar e PegaPega.

Ainda no post, a cantora fez um suspense das colaborações que estarão no EP, sendo elas as siglas: P.V e H. nos comentários do post, fãs da funkeira apostam em Pabllo Vittar e Hariel.

Veja o anúncio feito por Lexa:

