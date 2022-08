Nathalia Dill surpreende internautas com a beleza natural: "Belíssima"

De cara limpa, Nathalia Dill esbanja beleza em fotos naturais e surpreende internautas na web

Redação Publicado em 09/08/2022, às 11h51

A atriz Nathalia Dill (36) aproveitou a última segunda-feira, 8, para compartilhar uma série de fotos nas redes sociais. De cara limpa, Nathalia esbanjou beleza e impressionou os seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Nathalia compartilhou diversas fotos exibindo sua beleza natural e encantando os internautas.

Nas fotos publicadas pela atriz, ela surgiu com um look básico e confortável. Com uma camisetinha curta e calça jeans estilosa.

Não demorou para os fãs e amigos de Nathalia marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da atriz: "Bonitaaa demais", disse Sabrina Petraglia. "Belíssima", destacou outro seguidor. Juliana Paes também deixou uma sequência de emojis de coração no post.

Veja as fotos de Nathalia Dill:

Filha de Nathalia Dill dá show de fofura em rara aparição:

A atriz Nathalia Dill (36) encantou ao compartilhar fotos com filha Eva, de um ano, em sua rede social. A artista, bem discreta, reproduziu um clique da gravidez com a pequena em um jardim e esbanjou fofura com muito amor ao exibir o momento para os internautas: "Eva e eu. 2 anos depois, debaixo da mesma cerejeira", disse Nathalia Dill ao comparar o registro atual com Eva com o do passado, quando a menina ainda estava em sua barriga.